Non ci sono più dubbi sulla finale di Copa Libertadores. Dopo i gravi incidenti all'esterno del Monumental e il doppio rinvio, il Superclasico River Plate-Boca Juniors si giocherà al Santiago Bernabeu, storica casa del Real Madrid. Appuntamento dunque al 9 dicembre, in campo neutro, per una soluzione sorprendente, studiata per evitare il rischio di nuovi incidenti. Già, sorprendente, ma non per tutti a quanto pare. Un tifoso infatti aveva previsto tutto, con un mese di anticipo, in un tweet pubblicato il 3 novembre scorso.

River-Boca al Bernabeu il 9 dicembre

Negli ultimi giorni di novembre, il dado sulla finale di ritorno di Copa Libertadores è stato tratto. Dopo il doppio rinvio legato all'agguato all'esterno dello stadio Monumental al pullman della squadra del Boca, si è deciso di posticipare l'evento al 9 dicembre. La location? Uno stadio europeo, ovvero il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid. Una situazione a dir poco inaspettata, anche se ha suscitato grande clamore il tweet di un tifoso, che aveva previsto tutto.

Il tifoso del River che aveva previsto la finale al Bernabeu il 3 novembre

Si tratta dell'utente Juanfer, tifoso scatenato del River Plate. Quest'ultimo sul suo profilo Twitter il 3 novembre scorso, in tempi assolutamente non sospetti, ha scritto: "Ho sognato che stavamo giocando la finale e che stavamo vincendo 1-0 con gol del Pity Martínez. Ma lo stadio non era né la Bombonera, né il Monumental. Era il SANTIAGO BERNABEU". Un vero e proprio sogno premonitore quello del tifoso dei Millonarios che inevitabilmente ha fatto incetta di followers dopo questa rivelazione. Nessun dubbio sull'autenticità del contenuto, visto che sul social network non è possibile ancora modificare i tweet come accade su altri social, come Facebook.

Gli scongiuri dei tifosi del Boca Juniors

A questo punto, i tifosi del Boca Juniors non possono che essere molto preoccupati per il post di Juanfer. La previsione sul gol vittoria del Pity Martinez, per una vittoria del River Plate, obbliga i sostenitori xeneizes a ricorrere agli scongiuri. Un risultato che alla luce del 2-2 dell'andata consegnerebbe alla formazione dei Millonarios la Copa Libertadores. Appuntamento al 9 dicembre al Bernabeu