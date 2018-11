Dove verrà giocata la finale di ritorno della Copa Libertadores? A questa domanda, che sta riempiendo le giornate dei tifosi di River Plate e Boca Juniors, hanno provato a dare una risposta alcuni media spagnoli che nelle scorse ore hanno rilanciato una clamorosa indiscrezione. Tra le candidature di Doha, Asunción, Miami e Belo Horizonte, città che si sono fatte avvampi per ospitare la seconda partita tra "Millonarios" e "Xeneizes", sarebbe spuntata anche quella di Madrid e del mitico Santiago Bernabeu.

Secondo la trasmissione televisiva "El Chiringuito de Jugones", in onda sul canale La Sexta, il match dell'8 o 9 dicembre verrà con tutta probabilità giocato nella "casa" del Real Madrid. Una notizia rilanciata anche dall'autorevole "AS", e a quanto pare confermata anche dal presunto benestare di Fifa, Conmebol, federcalcio spagnola e del club di Florentino Perez che, il 9 dicembre, non sarà impegnato a Madrid ma in trasferta contro l'Huesca.

Perché sarebbe stata scelta la Spagna

Mancano ovviamente conferme ufficiali, ma dalla Spagna sembrano certi della decisione presa dai vertici del calcio sudamericano. In attesa della decisione del Tribunale della commissione disciplinare della Conmebol, che potrebbe anche decidere di cancellare la partita, c'è ovviamente molta eccitazione tra i molti argentini residenti a Madrid e in Spagna (circa 71mila), che accoglierebbero con favore l'eventuale scelta del Bernabeu.

Come riportato dai media spagnoli, la decisione sarebbe molto vicina e cadrebbe proprio sullo stadio madrileno. In corsa per ospitare la finale, ci sarebbe anche il Camp Nou di Barcellona: stadio che, secondo "Marca", avrebbe però soltanto il 30% di possibilità di vedersi assegnare la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors.