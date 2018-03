Federico Bernardeschi sarebbe stato probabilmente disposto a tutto pur di scendere in campo nella giornata di ieri nella sfida tra la Juventus e l'Udinese. L'ex Fiorentina che invece è costretto ai box da un infortunio, avrebbe fatto il possibile per trovare la via del gol, e dedicare lo stesso al suo amico ed ex compagno di squadra Davide Astori, scomparso tragicamente una settimana fa. L'esterno ha voluto omaggiare la memoria di "Asto", con un nuovo tatuaggio a lui dedicato e mostrato sui propri canali social.

Bernardeschi, nuovo tatuaggio in memoria di Astori

Nella giornata di ieri Bernardeschi, che già aveva ricordato lo sfortunato capitano della Fiorentina con un commovente messaggio, ha pubblicato su Instagram una story a lui dedicata. Nella stessa ha mostrato il suo nuovo tatuaggio dedicato proprio a Davide Astori. Il calciatore della Juventus si è fatto tatuare il numero 13, ovvero quello indossato nella sua carriera dall'ex calciatore di Cagliari e Fiorentina (che hanno deciso infatti di ritirare la sua maglia), vicino ai versi dell'Ave Maria che già erano presenti sulla sua pelle. Ad accompagnare la foto l'hashtag #friendswillbefriends, con riferimento alla celebre canzone dei Queen.

#Wishyouwerehere, Bernardeschi saluta Astori su Instagram

Oltre alla foto del tatuaggio, Bernardeschi ha postato anche una foto relativa al minuto di raccoglimento prima di Juventus-Udinese in memoria di Davide Astori. Immortalato il tabellone luminoso dell'Allianz Stadium, con la foto del capitano viola, accompagnato dalla scritta "Ciao Davide". Il tutto, accompagnando anche in questo caso un hashtag rock, ovvero #wishyouwerehere, titolo del celebre pezzo dei Pink Floyd