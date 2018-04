Dopo la pesante sconfitta in Copa del Rey contro il Barcellona, Vincenzo Montella non è riuscito a sfruttare nemmeno l'ultima chance concessagli dalla dirigenza del Siviglia. Il tecnico campano, che alla vigilia aveva salvato la sua traballante panchina grazie alla concessione di altri tre giorni di tregua da parte della sua società, ha infatti perso nuovamente in campionato con la quintultima in classifica: il Levante.

Nell'anticipo della 35esima giornata della Liga, la squadra andalusa è infatti uscita sconfitta per 2 a 1 nel match giocato a Valencia dopo la rete decisiva di Morales: arrivata in seguito al pareggio del Siviglia firmato da Carlos Fernandez. Il passo falso rischia ora di complicare la corsa verso il piazzamento Europa League degli andalusi: attualmente ottavi, ma incalzati dal Girona e dal Celta.

Il successore di Montella

Davanti all'ennesima figuraccia, le probabilità che l'ex allenatore del Milan non porti a termine la stagione (mancano solo tre partite) sono davvero molte. La parola ora passa alla società che, gia irritata dal recente viaggio lampo a Milano del mister, potrebbe passare dalle parole ai fatti ed esonerare l'allenatore di Pomigliano d'Arco: già lasciato a casa dal Milan pochi mesi fa. Secondo la stampa spagnola, il successore di Montella sarebbe addirittura già stato trovato.

A traghettare la squadra verso la fine del campionato, dovrebbe essere il 62enne Joaquin Caparros: già allenatore del Siviglia fra il 2000 e il 2005, periodo nel quale l'esperto tecnico aveva ottenuto la promozione in Liga e due qualificazioni in coppa Uefa. La sconfitta con il Levante, è stata inoltre commentata con amarezza anche da Clarence Seedorf. In virtù di questo risultato, le speranze salvezza del suo Deportivo La Coruna sono ormai molto poche.