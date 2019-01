Wanda Nara e Mauro Icardi stanno approfittando della pausa invernale in Serie A per godersi le vacanze in Argentina. Un'occasione unica per la moglie e compagna del centravanti e capitano dell'Inter per alcune iniziative pubblicitarie e promozionali, ma anche per divertirsi con amici di vecchia data. La biondissima argentina ha postato sul suo profilo Instagram un paio di video in cui è alle prese con il rodeo del toro meccanico, un grande classico dei parchi divertimenti. Wanda Icardi è riuscita a restare in sella per un bel po' prima di essere sbalzata via tra le risate dei presenti e dei figli.

Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza in Argentina, la prova con il toro meccanico

Momenti di relax per Wanda Nara e Mauro Icardi in Argentina. Nel corso di una delle uscite in compagnia degli amici, la procuratrice del centravanti dell'Inter ha deciso di confrontarsi con il popolare gioco del toro meccanico. Il tutto consiste nel salire sul dorso del toro stesso e provare a restare in sella fino a quando l'animale meccanico si ferma e smette di muoversi a scatti, un vero e proprio rodeo insomma.

Wanda Nara su Instagram posta i video del rodeo con il toro meccanico

Wanda Nara ha documentato il tutto con due video postati poi sul suo seguitissimo profilo Instagram. Il tutto accompagnato dalle didascalie "El Toro no pudo conmigo", (ovvero "Il toro non può nulla con me") e "mis amigos saben como entretenerme" ("i miei amici sanno come intrattenermi"). Per la verità le cose non sono andate benissimo per la signora Icardi che con un look comodo e senza scarpe ha resistito diversi secondi, prima però di essere sbalzata e dunque disarcionata a terra. Il tutto fortunatamente senza conseguenze o infortuni, il tutto tra le risate dei presenti che non hanno resistito.