Doppio tocco. No, la palla si solleva come per magia dal dischetto. Quanto accaduto mercoledì sera, pochi istanti prima che Cristiano Ronaldo battesse il calcio di rigore, ha destato la curiosità di molti tifosi sia del Real Madrid e del Paris Saint-Germain. E' una fase cruciale della partita ma, nonostante qualche burlone dagli spalti provi a infastidire CR7 con un laser, il portoghese non si lascia distrarre né impressionare: si concentra, fa un paio di falcate, si appoggia sul piede sinistro e poi spedisce la sfera nell'angolino laddove il portiere dei transalpini non può arrivare. Un destro preciso, potente, secco a testimonianza della freddezza e della determinazione del campione.

Il pubblico esulta ma c'è materiale per la moviola.

Non c'è alcuna irregolarità, piuttosto ad attirare l'attenzione è il movimento effettuato dalla palla che quasi sembra lievitare di pochi centimetri offrendo così al cinque volte Pallone d'Oro la possibilità di colpire d'interno collo, evitando le irregolarità del manto erboso. Semplice casualità oppure c'è un trucchetto dietro quanto accaduto? Se lo sono chiesto in molti, a dare una risposta alle perplessità ci ha pensato un ex compagno di squadra di Ronaldo ai tempi del Manchester United.

Rio Ferdinand svela il segreto.

Si tratta di Rio Ferdinand che, presente negli studi di BT Sport nelle vesti di commentatore del big match sella seconda serata di Champions, ha svelato l'arcano: ovvero, quel movimento del pallone non è fortuito ma frutto di una tecnica insolita che CR7 provava spesso nel corso degli allenamenti con i Red Devils. Insomma, la posizione del piede sinistro sarebbe voluta e quel movimento indotto. Dalla clip di pochi secondi si evince che l'attaccante del Real Madrid è come se usasse il ‘mancino' per colpire l'erba e sollevare la palla così da assicurarsi un impatto migliore. Se intendeva davvero fare una cosa del genere, allora è un colpo da Pallone d'Oro.