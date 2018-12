Possibile che l'Inter abbia deciso di multare ed escludere Nainggolan dalla gara col Napoli (e quasi sicuramente con l'Empoli) per un ritardo all'allenamento? La vicenda di Radja Nainggolan ha destato scalpore e grande attenzione nelle ultime ore: dietro la decisione disciplinare dei nerazzurri ci sarebbe un'altra motivazione ben più grave – come raccontato dal quotidiano Libero -. Quale? L'ennesima notte in discoteca da parte del ninja che sarebbe stato riconosciuto e ‘rimproverato' da alcuni tifosi della Curva, scontenti per il rendimento e per i risultati. Ne sarebbe scaturito un battibecco, abbastanza da rappresentare la classica goccia che fa traboccare il vaso. Morale della favola: calciatore sospeso e multato con un'ammenda salata.

Cosa accadrà adesso? La possibilità clamorosa che il belga venga ceduto c'è ma è un'ipotesi verificabile solo ad alcune condizioni: la prima è relativa all'atteggiamento del calciatore, nella speranza che metta la ‘testa a posto'; la seconda fa riferimento alle prossima sessione invernale delle trattative di gennaio, in caso di offerta cospicua (tale da compensare i quasi 40 milioni spesi in estate) oppure di una transazione conveniente col Monaco per il riscatto di Keita ci si può dire addio.

Come arriva l'Inter alla partita con il Napoli. Azzurri secondo a +8 sulla squadra di Spalletti, un vantaggio che è cresciuto sabato scorso complice il pareggio beffa dell'Inter a Verona contro il Chievo. E' così che, con 2 vittorie nelle ultime 9 partite l’Inter si prepara ad ospitare a Santo Stefano la squadra di Ancelotti.