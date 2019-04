Due allenatori esonerati, Champions League persa ai quarti di finale, bastonato dal Barcellona nella Coppa del Re e terzo nella Liga dietro ai cugini dell'Atletico Madrid. La stagione del Real Madrid si sta lentamente avvicinando alla fine, quando Florentino Perez tirerà le somme e darà il via alla rivoluzione. Richiamato in fretta e furia Zinedine Zidane, il presidente dei Blancos sarà infatti protagonista nella prossima sessione estiva di mercato con cessioni e acquisti da urlo.

In attesa di capire quali e quanti saranno i big che lasceranno Madrid, la dirigenza del Real si sta concentrando su quelli che saranno i nuovi grandi rinforzi per la prossima stagione. Il primo dovrebbe essere Eden Hazard: acquisto che in Inghilterra danno praticamente già per fatto. Come riferito dal "Sun", il Chelsea avrebbe in sostanza già accettato l'idea di far partire il belga a fronte di un'introito economico da urlo.

Quanto guadagnerà Hazard

Le ultime notizie rimbalzate dalla Premier League, parlano infatti di una presunta offerta del Real Madrid di 120 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante di Maurizio Sarri. Un investimento importante quello di Florentino Perez, che va a sommarsi al presunto ingaggio che il 28 nazionale belga dovrebbe ricevere dal Real Madrid: 23 milioni a stagione, più di 450mila euro a settimana. Il tutto senza contare i bonus (si parla di un massimo di 17 milioni) che Hazard potrebbe incassare in caso di successi con la maglia delle merengue.

Nel contratto che la società di Madrid farà firmare ad Hazard, verrà inoltre inserita una clausola rescissoria di 300 milioni di euro che servirà al club per blindare il giocatore per i prossimi anni. A spingere per una conclusione positiva di questa ricca trattativa, pare ci sia alle spalle anche lo sponsor tecnico Adidas: pronto a reclutare l'attaccante per la nuova campagna pubblicitaria.