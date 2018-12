Il suo nome è finito a sorpresa sul calciomercato, dopo un avvio di stagione a dir poco difficile. Francisco Román Alarcón Suárez, noto semplicemente come Isco, è diventato un caso al Real Madrid e potrebbe a tal proposito decidere di cambiare aria. La Juventus già da tempo è sulle tracce del talentuoso centrocampista spagnolo, per il quale però le merengues non sembrano intenzionate a fare sconti: chi vorrà acquistare il cartellino di Isco dovrà versare nelle casse del club campione d'Europa la clausola rescissoria di 700 milioni di euro. Un ostacolo insormontabile per ora, per le pretendenti al nazionale spagnolo.

Cosa è successo a Isco, perché non è più un titolare nel Real Madrid

L'ultima partita da titolare di Isco nella Liga risale al 28 ottobre, nel tracollo del Real contro il Barcellona. Se già con Lopetegui, il centrocampista offensivo spagnolo aveva perso punti nelle gerarchie merengues, con Solari la situazione è peggiorata. Il nuovo allenatore argentino gli ha concesso solo spezzoni di partita, relegando il calciatore a ruolo di seconda scelta. Un caso che è finito anche sulle prime pagine dei tabloid spagnoli, e che sarebbe legato ad un diverbio tra Isco e Solari alla vigilia della sfida di ritorno in Champions contro la Roma, che non ha contribuito ad allentare la tensione tra i due. Il neotecnico ha dichiarato: "Deve lavorare.Non dico che Isco non stia giocando bene, ma deve sudare e soprattutto capire dove sta sbagliando".

Isco nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus

Ecco allora che inevitabilmente il nome di Isco è finito per tornare caldo nelle ultime notizie di calciomercato nonostante un contratto che lo lega alle merengues fino al 2022. Si è parlato così di un possibile addio del calciatore ai blancos già nell'immediato, ovvero nella sessione di trattative di gennaio. La Juventus, con Allegri che in passato ha palesato a più riprese la sua stima per il giocatore, ha drizzato le antenne di mercato, pensando ad un nuovo super affare con il Real, dopo il colpo di calciomercato del secolo Cristiano Ronaldo.

Quanto costa Isco, la clausola rescissoria del Real Madrid

Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la clausola rescissoria che lega Isco al Real Madrid. Il club di Florentino Perez infatti ha blindato il giocatore con un vincolo da 700 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Ok Diario non c'è la volontà nell'immediato da parte della dirigenza merengues di ritoccare questa cifra che spegne sul nascere le ambizioni di mercato della Juventus a gennaio. Le cose potrebbero cambiare sulla strada che porta alla sessione estiva: se Isco dovesse continuare ad essere un "caso" all'interno del Real, il club potrebbe anche pensare di rivedere la sua posizione e la clausola aprendo dunque ad una cessione. Una prospettiva che potrebbe intrigare la Juventus pronta a sfidare il Manchester City, altro top club molto interessato all'ex Malaga.