Non arrivano buone notizie del Paris Saint-Germain: secondo quanto riporta RMC Sport l’apertura di dell'indagine sul club parigino potrebbe portare ad una sanzione attraverso il Fair Play Finanziario, dopo il mercato della scorsa estate. I documenti sono stati studiati dal controllo finanziario dei club (ICFC) a Nyon e il verdetto sembra essere imminente. Lo stesso organo incontrerà i vertici della società francese per spiegare il risultato di un’indagine durata nove mesi, aperta dopo la finestra di mercato estiva del PSG e gli acquisti record di Neymar e Kylian Mbappé: sarebbero stati analizzati i conti del club per scoprire se, effettivamente, avesse rispettato le regole del Fair Play Finanziario. Gli esperti dell’ICFC dovranno prendersi l'incombenza di decidere se sanzionare o meno il club parigino e, in caso affermativo, che tipo di ammende imporre. La decisione sarà comunicata al club martedì: l'ICFC, sempre secondo quanto riporta il media transalpino, ha analizzato tutte le transazioni finanziarie, e si sta concentrando sui contratti di sponsorizzazione relativi al Qatar e altri presunti gonfiati. La probabilità che il Paris Saint Germain venga escluso dalla Champions League è molto bassa mentre sembra possibile l'interdizione dalla finestra di mercato estiva. Una via più soft permetterebbe ai parigini di compiere solo cessioni, senza poter rimpiazzare eventuali partenze.

PSG, salta l'affare Buffon?

Alla vicenda è interessato ovviamente anche Gianluigi Buffon, che ha già trovato da tempo l'accordo con la squadra francese, e dovrebbe solo firmare il contratto per considerarsi un calciatore del PSG. Come verrebbe gestita in caso di blocco del mercato una situazione del genere? Potrebbe bloccarsi tutto e a quel punto che risolti prenderebbe il mercato per il portierone italiano? Tutte domande a cui potremmo rispondere da martedì, quando arriverà il verdetto dell'ICFC.