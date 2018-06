Gigi Buffon sarà il nuovo portiere del Paris Saint Germain, ma bisognerà capire con quale ruolo perché al momento il titolare tra i pali è Areola che non vuole saperne di diventare secondo a nessuno, e c'è la sentenza Uefa che ha inflitto 3 giornate all'ex bianconero, senza dimenticare i problemi col Fair Play da parte del club francese. Due elementi che non permettono di dare per scontato il futuro di Gigi sotto la Torre Eiffel.

La sensazione è che se Buffon abbia accettato la corte del PSG non sia per svernare in panchina con uno stipendio da nababbo, ma sia per volersi cimentare con una nuova avventura e per questo giocarsi la chance di scendere in campo dal primo minuto dimostrando che a 40 anni si possa ancora essere competitivi e fare la differenza.

Gli occhi del Fair Play. Il club di Nasser Al-Khelaïfi, oltretutto, attende le decisioni sul Fair Play Finanziario: probabilmente servono cessioni per 70-90 milioni per far sì che l'affare Buffon si concretizzi nel suo essere. Anche perché per le nuove disposizioni volute dal presidente dell'Uefa adesso i controlli saranno maggiormente ferrei e nelle stesse sessioni di mercato non si potranno avere disavanzi superiori ai 100 milioni.

Le cessioni imposte entro il 30 giugno. Così, nei prossimi giorni il Psg dovrà fare i conti l'Uefa e il FFP visto che venerdì verrà presa una decisione e le previsioni non sono rosee. Dopo le follie Neymar con i contestati 222 milioni di euro e Mbappé con un finto prestito poi trasformato in obbligo di riscatto da 180 milioni, da versare al Monaco in queste settimane, al Psg verranno chieste cessioni per 70-90 milioni entro il 30 giugno.

La sfida con Areola. Una volta ottemperata questa clausola fondamentale solo allora saranno concessi movimenti in entrata tra cui appunto, Buffon. Che dovrà vedersela anche con Alphonse Areola che non ha alcuna intenzione di lasciare il posto tra i pali, conquistato a fatica: "Sono andato in prestito per tre stagioni e ho atteso il mio momento. Adesso il titolare sono io". Superman avvisato: a Parigi potrebbe trovare più criptonite di quanto si aspetti.