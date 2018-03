Ci risiamo. Amin Younes è tornato a far parlare di sé. Non per una giocata, non per un numero ma per un altro episodio curioso. L'esterno offensivo classe 1993, che nell'ultimo calciomercato invernale ha firmato un contratto con il Napoli per poi dileguarsi e tornare in Olanda all'Ajax, si è reso protagonista di un brutto siparietto con il suo allenatore nell'ultimo match di campionato. Younes infatti si è rifiutato di entrare, prendendo quasi in giro il suo allenatore che non ha potuto fare affidamento su di lui.

L'allenatore lo chiama e Younes si rifiuta di entrare in campo

Nell'ultimo match del campionato olandese, con l'Ajax in vantaggio sull'Heerenveen per 4-1, mister Erik ten Hag si è girato verso la sua panchina, chiamano Amin Younes e chiedendogli di entrare in campo. L'esterno offensivo tedesco, prima ha guardato l'allenatore con un'espressione curiosa e poi ha distolto lo sguardo. Resosi conto di essere inquadrato dalle telecamere, con un cenno del volto si è quasi giustificato come a dire: "Troppo tardi ora, non posso entrare".

La reazione dell'allenatore dell'Ajax

Il tecnico dell'Ajax ha aspettato la decisione del giocatore, e poi si è girato verso il campo come a dire: "Ok, pazienza". Nel post-partita è tornato sulla vicenda dichiarando: "Younes? Volevo premiarlo per quanto di buono sta facendo vedere in allenamento, ma si è rifiutato di entrare. Gli parlerò, deve fare ciò che chiede l’allenatore".

La punizione dell'Ajax

E l'Ajax ha deciso di spedire il giocatore nella squadra riserve. Un provvedimento che gli impedirà nelle prossime due settimane di giocare con la prima squadra: "Amin Younes non farà parte della squadra A dell'Ajax per le prossime due settimane: l'ala non ha seguito le istruzioni del nostro allenatore ten Hag in occasione della partita contro l'Heerenveen. Questa mattina ten Hag ha avuto un incontro con Younes e gli ha comunicato che non si potrà allenare con la prima squadra per i prossimi quattordici giorni".

Younes-Ajax, segnali di rottura

Qualcosa dunque potrebbe essersi rotto tra l'Ajax e Younes. Il calciatore dal canto suo dopo il ritorno in biancorosso a gennaio è finito quasi ai margini del progetto tecnico di mister ten Hag che gli ha concesso solo pochi minuti. Una situazione che potrebbe essere una conferma del suo addio a giugno destinazione Napoli.

Younes, il Napoli e il calciomercato. Cosa accadrà a giugno

E c'è grande curiosità proprio in vista della prossima sessione di calciomercato. Cosa accadrà a Younes? Nell'ultima finestra di trattative invernali, il classe 1993 tedesco si è recato a Napoli dove, come confermato sia dai legali del Napoli, che dal ds degli olandesi Overmars, ha firmato il contratto con gli azzurri. Poi però la fuga inaspettata e il ritorno in patria per presunti problemi familiari. Nella prossima estate però a quanto pare Younes non potrà concedersi altri "colpi di testa" (che potrebbero essere legati all'interesse nei suoi confronti di un altro club, Bayern Monaco in primis), e rinunciare al trasferimento al Napoli altrimenti potrebbe andare incontro ad una squalifica.