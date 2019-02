Nel giorno dell'ingresso ufficiale di Lion Rock Capital nel pacchetto azionario dell'Inter a tenere banco anche nel CdA è la vicenda Mauro Icardi/Wanda Nara. Quale sarà il futuro dell'attaccante nerazzurro? C'è davvero la possibilità che lasci la squadra a fine stagione? A sgombrare il campo dalle voci rimbalzate tra campo e tv nelle ultime ore è il presidente Steven Zhang. Lo ha fatto al termine dell’Assemblea e ha escluso che l'argentino possa andare alla Juventus.

Non è detto che non si possano fare affari con la Juventus – ha ammesso il massimo dirigente -. Ma nel caso specifico non c’è nessuna possibilità che Icardi vada a Torino. Si è parlato tanto la scorsa settimana ma adesso è arrivato il momento di mettere la parola fine a questa storia. Con il calciatore siamo in trattativa per il rinnovo e posso dire che il prossimo mercato sarà sicuramente migliore dell'anno scorso. Tutto in base a un principio fondamentale, ovvero che il gruppo viene prima del singolo…