Ma il brasiliano lavora per il Psg o per il Qatar?

Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, ha lanciato una bordata non da poco nei confronti di Neymar. Il calciatore brasiliano è arrivato la scorsa estate al Paris Saint-Germain dal Barcellona per la folle cifra di 222 milioni di euro.

Il numero uno della squadra della regione Alvernia-Rodano-Alpi ha stuzzicato il fuoriclasse e capitano della Seleçao a pochi giorni da uno dei big match del calcio francese: domenica sera andrà in scena proprio la sfida con il PSG al Parc Olympique Lyonnais. Insomma, tanto per tenere gli animi sereni il presidente dell'OL si è lanciato in queste ‘pacatissime' dichiarazioni.

Aulas: Non ce l’ho con Nasser ma col sistema che rappresenta.

Jean-Michel Aulas si è lanciato in un attacco diretto verso il Paris Saint-Germain, il suo presidente Nasser Al-Khelaïfi e quello che incarna la proprietà qatariota per il club transalpino

Non ce l’ho con Nasser, lotto contro il sistema che lui rappresenta. Non voglio passare per anti-parigino, anti-PSG o anti-Nasser. Il PSG vuole vincere la Champions per ragioni geopolitiche. Hanno generato un’inflazione artificiale perché i fondi che hanno utilizzato per acquistare giocatori sono sotto il controllo di uno Stato.

Aulas ha attaccato pesantemente anche Neymar e lo ha provocato in merito alla sua squadra di appartenenza

Io non ho ancora capito se Neymar è al 100% un dipendente del PSG oppure se è semplicemente un dipendente part-time del Qatar per i Mondiali.

Neymar e il clima pesante di Parigi: c'è il Real nel futuro?

Intanto intorno a Neymar il clima è sempre più rovente: il coro per Cavani e i fischi durante la gara di Ligue 1 con il Djion mentre il brasiliano stava calciando il rigore è un segnale evidente che qualcosa non va. Le continue voci che riguardano una possibile offerta da parte del Real Madrid rimbalzano ogni giorno dalla Spagna e se le frizioni all'interno dello spogliatoio dovessero continuare è plausibile anche una partenza di Neymar già il prossimo anno.