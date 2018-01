La maglia numero dieci a Eden Hazard, la 9 a Mauro Icardi e la 11 a Neymar. Eccolo il tridente rivoluzionario, milionario da far saltare il banco, dirompente e fatale, straordinario per le capacità tecniche dei calciatori che Florentino Perez – presidente del Real Madrid – vuole in camiseta blanca per riaprire un ciclo vincente e consegnare al prossimo allenatore (con ogni probabilità il ct della Germania, Joachim Löw) un attacco micidiale. Quello attuale mostra segni di declino e qualche crepa: Gareth Bale e i suoi muscoli di cristallo non valgono gli oltre 100 milioni investiti per strapparlo al Tottenham; Karim Benzema genio e sregolatezza è considerato al capolinea della sua esperienza; Cristiano Ronaldo – se proprio non è contento di quel che guadagna (21 milioni netti a stagione, clausola rescissoria da 1 miliardo) – può anche accomodarsi altrove.

Adios, Ronaldo. CR7 scelga pure la destinazione che maggiormente gli aggrada, tant'è che dalla Spagna i media rilanciano del mandato conferito all'agente, Jorge Mendes, di trattare con eventuali acquirenti del portoghese. Manchester United, Paris Saint-Germain? Si facciano pure avanti, la porta è aperta. E lo è in uscita anche per altri ‘malpancisti' dell'ultima ora, a cominciare dal gallese che ha deluso per un rendimento al di sotto delle attese, fino al francese che in attacco potrebbe lasciare il posto all'argentino dell'Inter. Anzi, se i nerazzurri non dovessero centrare la qualificazione alla fase a gironi di Champions oppure non riuscissero a blindare la punta prima di giugno, allora nella prossima estate l'assalto partirebbe con decisione per affondare il colpo.

Da Maurito all'uragano degli Spurs. Icardi prima punta è l'obiettivo più caldo del momento ma sul taccuino del massimo dirigente spagnolo ci sono altri due nomi di rilievo: Lewandowski del Bayern Monaco ed Harry Kane del Tottenham, due profili tattici differenti e letali al tempo stesso in zona gol. Ma il vero colpo da novanta è uno in particolare: prendere Neymar dal Psg e (ri)portarlo nella Liga nonostante i costi altissimi dell'operazione nello specifico e più in generale per i termini economici della rivoluzione. Cifre da capogiro per un mercato da oltre mezzo miliardo di euro.