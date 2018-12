Il Paul Pogba che non t'aspetti. Il centrocampista dopo la bella vittoria del Manchester United sul Cardiff, la prima della gestione Solskjaer, è tornato a parlare dell'esonerato José Mourinho. Con il portoghese il feeling era ridotto ormai ai minimi termini, al punto che il francese spesso e volentieri finiva in panchina alimentando le voci di mercato relative ad un possibile ritorno alla Juve. E invece dopo l'ultimo match di Premier, Pogba ha sorpreso tutti spendendo belle parole su José Mourinho.

Paul Pogba e José Mourinho, convivenza difficile al Manchester United

Quello tra José Mourinho e Paul Pogba è stato un rapporto difficile. Tanti i segnali di rottura tra i due, con un feeling mai nato soprattutto alla luce delle scelte tecniche del manager portoghese sulla collocazione in campo poco gradita al francese. Polemiche e panchine per il campione del mondo, privato anche della fascia di capitano in passato. Una situazione difficile, conclusasi dunque con l'esonero del tecnico e l'arrivo della grande gloria Red Devils Solskjaer e il ritorno al sorriso di Pogba titolare e protagonista di una buona prova in Cardiff-United 1-5

Pogba a sorpresa ringrazia Mourinho dopo l'esonero

Dopo il fischio finale del match Paul Pogba ai microfoni della BBC è tornato a parlare dell'esonero di José Mourinho. A sorpresa solo parole positive per lo Special One: "Abbiamo vinto dei trofei con Mourinho: mi ha fatto migliorare come persona e voglio ringraziarlo per questo, anche se non è andato tutto bene. La prima di Solskjaer? E' stata una prestazione fantastica, siamo felici di avere iniziato così, ma adesso dobbiamo continuare su questa strada. Non possiamo segnare cinque gol in questa partita e poi perdere la prossima".

Pogba e il futuro, tra le voci di mercato sul ritorno alla Juve e la permanenza allo United

Cosa succederà ora a Paul Pogba? Il centrocampista francese resterà alla corte del Manchester United nonostante le voci di calciomercato, comprese quelle che riguardano il possibile ritorno alla Juventus. L'addio di Mourinho sembra però poter garantire nuova serenità al giocatore, che potrebbe essere maggiormente motivato e deciso a restare all'Old Trafford per onorare il suo contratto