Duvan Zapata ha celebrato su Instagram l'ennesima super prestazione dell'Atalanta, capace di rimontare 3 gol alla Roma grazie ad una super reazione. Tra i commenti è spuntato anche quello del connazionale e stella del Bayern Monaco James Rodriguez, al centro di un vero e proprio tormentone di mercato. Il trequartista si è complimentato con il compagno di nazionale che è andato a segno per l'ottava partita consecutiva. Un'occasione troppo ghiotta per il Papu Gomez che ne ha approfittato per chiamare James Rodriguez all'Atalanta, dimostrandosi pronto a cedergli anche la maglia numero 10.

in foto: https://www.instagram.com/p/BtJuN2OD6Ls/

Duvan Zapata celebra su Instagram il 3-3 dell'Atalanta contro la Roma. James Rodriguez si congratula

L'Atalanta sotto di 3 gol in casa contro la Roma è riuscita a rimontare inchiodando i giallorossi sul 3-3. Protagonista ancora una volta Duvan Zapata che ha trovato il gol del pareggio 45 secondi dopo aver fallito un calcio di rigore. Per l'ex di Napoli e Udinese si tratta dell'ottava partita consecutiva con almeno una rete all'attivo. Momento super per lui che ha raggiunto quota 15 gol in Serie A. Nel post-partita, come spesso accade, il bomber colombiano ha celebrato l'ennesima prova super della Dea con un post su Instagram con queste parole "Orgoglioso di questa grande reazione che ci ha permesso di pareggiare una partita che sembrava già compromessa!!! Siamo un grande Gruppo, grande Dea, grande Tifo!". Tra le reazioni e i commenti non è passato inosservato quello di James Rodriguez, top player del Bayern Monaco e connazionale di Zapata.

Il Papu Gomez invita James Rodriguez all'Atalanta

Il centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid e destinato a chiudere l'esperienza in prestito al Bayern Monaco, ha commentato la foto del compagno di nazionale con una serie di emoticon con il simbolo della fiamma. Un modo di evidenziare il super momento del bomber dell'Atalanta. Ecco allora che il Papu Gomez, molto attivo sui social non ha perso tempo per rispondere a James Rodriguez con un invito a trasferirsi all'Atalanta. L'argentino si è detto pronto a cedere alla stella colombiana anche la maglia numero 10: "James, se hai voglia di provare il calcio italiano l'Atalanta è la tua casa. Ti do anche la 10 se lo chiedi".

Perché il colpo James Rodriguez è fantamercato per l'Atalanta

Un'ipotesi che ovviamente rientra nel fantamercato, alla luce delle cifre relative ad un possibile affare James Rodriguez. Il calciatore che a fine stagione non sarà riscattato dal Bayern Monaco e tornerà (momentaneamente) al Real Madrid potrebbe infiammare il prossimo mercato. Su di lui ci sono i top club di mezza Europa, con Juventus e Napoli che hanno già sondato il terreno. La sua attuale valutazione è di circa 65 milioni di euro, e l'ingaggio richiesto potrebbe essere vicino ai 7 milioni. Cifre fuori portata dell'Atalanta.