La prima squadra a salire matematicamente dalla Serie C alla Serie B, è stata il Padova del tecnico Pierpaolo Bisoli. Il 51enne allenatore emiliano, arrivato sulla panchina patavina nelle scorso anno, è infatti riuscito a conquistare la promozione con due turni di anticipo, grazie alla sconfitta della Reggiana sul campo dell'Albinoleffe: un passo falso che ha reso matematica la promozione dei biancoscudati.

A festeggiare il ritorno nel campionato cadetto dopo 4 anni, nel corso dei quali i veneti erano finiti addirittura tra i dilettanti, è arrivato anche Alessandro Del Piero che con il Padova ha giocato dal 1991 al 1993 prima di trasferirsi alla Juventus. L'ex capitano bianconero, attraverso il suo profilo Twitter, ha infatti festeggiato il ritorno in Serie B condividendo il post della società veneta.

La gioia di Sergio Brighenti

Tra i personaggi storici del nostro calcio, anche Sergio Brighenti ha applaudito all'impresa dei ragazzi di Pierpaolo Bisoli: "Sono molto contento del ritorno nella serie cadetta per il Padova – ha dichiarato l'ex giocatore modenese – Con questa squadra giocai 91 partite in Serie A tra il '57 e il '60 segnando 50 gol, record tuttora imbattuto. Se lo merita la società, il tecnico e i giocatori, sono contento di rivedere quindi il derby contro il Cittadella, dove ovviamente tiferò Padova".

"Non ho ancora sentito Del Piero, ma so che ieri ha mandato questo messaggio – ha invece spiegato il presidente Roberto Bonetto, ai microfoni di Rmc Sport – Devo ancora andare in sede per fare tante cose. Del Piero come dirigente? Ho appena detto che prendo come riferimento il Cittadella (ride, ndr). Se quando passa per Padova si ferma a prendere un caffè, ascolterò volentieri i suoi consigli".