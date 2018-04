Con la vittoria dell’AlbinoLeffe nel posticipo sulla Reggiana, il Padova è matematicamente Campione del Girone B della Serie C con due giornate di anticipo, ed è la prima squadra ad essere promossa nella Serie B 2018/2019. La rete di Capello ieri contro la Fermana è bastata grazie all'autorete di Ghiringhelli ed è arrivato il ritorno ufficialmente nella cadetteria dopo cinque anni e diversi momenti parecchio duri per la squadra euganea. Dopo il fallimento nel 2013 e la retrocessione dalla Serie B alla D, il Padova aveva ritrovato dopo appena una stagione il calcio professionistico e ci è rimasto però fino a questa sera: con l'esperienza di Pierpaolo Bisoli, tecnico che ha vissuto ottime annate in categoria superiori, la formazione veneta ha disputato un grande campionato ed è riuscito a vincere il campionato lasciandosi alle spalle Sambenedettese e Reggiana nella corsa alla promozione diretta.

Quella veneta è la squadra con la miglior difesa del girone B di Serie C ed è il terzo miglior attacco: con un grande lavoro il Padova è riuscito a tornare in Serie B e insieme all'esperienza di Bisoli bisogna menzionare nomi importanti come Pulzetti, Pinzi e Belingheri e le 12 reti di Capello, capocannoniere della squadra.

Nell'ultimo periodo la squadra di Pierpaolo Bisoli aveva un po' rallentato ma era riuscita a non perdere mai la testa della classifica grazie ai punti incamerati nel periodo invernale: questa sera, alla giornata numero 32, sono sette i punti sulla Sambenedettese seconda e otto sulla Reggiana terza: questo vuol dire promozione matematica.

La situazione in Serie C

Se nel girone B il Padova ha messo a referto la promozione per la Serie B 2018/2019, negli altri due gironi la situazione è più incerta: in quello "A" è battaglia tra Livorno, Robur Siena e Pisa e la promozione aritmetica potrebbe arrivare solamente all'ultima giornata mentre nel "C" il Catania è caduto in casa contro il Trapani e ha riperto la corsa proprio ai granata di Alessandro Calori: tra le candidate alla promozione diretta ora in pole c'è il Lecce, che ha 4 punti di vantaggio sulle due siciliane.