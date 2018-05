Gianluigi Buffon ha confermato l'addio alla Juventus e la gara di sabato contro l'Hellas Verona sarà l'ultima con la casacca bianconera: oltre alla festa per il settimo scudetto consecutivo ci sarà anche il saluto dei supporter della Vecchia Signora al loro numero 1. Adesso per il portiere campione del mondo con la Nazionale è giunto il momento di prendere una decisione per il suo futuro prossimo, ovvero se appendere i guanti al chiodo oppure continuerà a giocare. Gigi avrebbe scelto di prendersi altro tempo prima di decidere e i club interessati non sembrano mancare: nelle ultime ore, dopo il suo annuncio, si è fatto avanti anche il Borussia Mönchengladbach che attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter in maniera molto sottile e velata ha fatto capire il suo interesse: "L'ultima partita ‘per la Juventus', huh…".

Tra il portiere di Carrara e il club tedesco c'è un feeling reciproco a distanza che dura ormai da un po' di tempo e il Gladbach ha voluto fa pervenire il suo interessamento al numero 1 italiano più forte degli ultimi 40 anni. Buffon ha posato con la sciarpa del Borussia Mönchengladbach in seguito ad un episodio accaduto nell'ottobre del 2016, quando il Gladbach si trasformò in ‘A German team' fuori da un pub di Glasgow.

All'incirca un mese e mezzo più tardi, alla vigilia della sfida di Europa League dei tedeschi contro la Fiorentina, Gigi Buffon si fece immortalare con la sciarpa del Borussia con la scritta ‘A German team' e la foto ha fatto il giro sui social network, facendo salire il gradimento per il portiere in terra tedesca. Lo scenario di Buffon potrebbe essere in Bundesliga? Chi può dirlo ma non affatto semplice decifrare il futuro prossimo del numero 1 italiano.