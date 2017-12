Patrick Cutrone è l'uomo del momento in casa Milan. Un suo gol ha permesso ai rossoneri di battere l'Inter nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Una rete pesantissima quella del centravanti classe 1998 che subentrato all'infortunato Kalinic, si è rivelato decisivo. Corsa, grinta e fame di gol e vittorie per il ragazzo classe 1998 che presto potrebbe essere premiato dal Milan con un ulteriore rinnovo contrattuale.

Cutrone che sorpresa per il Milan.

9 gol in 23 partite per il centravanti della Primavera che ha rappresentato senza dubbio la sorpresa più positiva del difficile avvio di stagione del Milan. Dopo un avvio di annata a suon di gol, Cutrone è finito spesso e volentieri in panchina nonostante il feeling con i tifosi, che ne hanno sempre apprezzato la generosità e spirito combattivo. Il suo gol nel derby però gli ha restituito la vetrina, e l'ovazione di San Siro, per un'emozione incontenibile festeggiata con le lacrime.

Per Cutrone terzo rinnovo del contratto con il Milan.

E il Milan sembra intenzionato a premiare il suo giovane talento con un ulteriore ritocco dell'ingaggio. Come evidenziato da Calciomercato.com, la società rossonera ha avviato i contatti per un rinnovo contrattuale che sarebbe il terzo in pochi mesi per Cutrone. Il primo adeguamento è arrivato a maggio con il primo vincolo da professionista della prima squadra e uno stipendio da 180mila euro a stagione. A settembre ecco il secondo adeguamento anche economico, senza indiscrezioni sulle cifre che potrebbero essere ulteriormente ritoccate a breve con la possibilità di aumentare anche la durata, attualmente in scadenze nel 2021.

Il bomber resta a Milano nel calciomercato invernale.

Una conferma della volontà del Milan di puntare con decisione sul suo talento, che sembra ormai destinato a rimanere a lungo in rossonero. Difficile infatti al momento pensare ad un suo possibile prestito, come si vociferava nelle scorse settimane. Gattuso, sulla scia dell'entusiasmo del derby, sembra intenzionato a puntare su Cutrone anche alla luce dell'infortunio di Kalinic.