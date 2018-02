Il Manchester City batte l’Arsenal 3-0 e vince per la quinta volta la Coppa di Lega, terzo trionfo negli ultimi cinque anni. Pep Guardiola conquista il suo primo titolo da allenatore del Manchester City, e sa anche che festeggerà, tra qualche mese, il primo successo in Premier League. E per realizzare il grande tris Aguero e compagni daranno la caccia alla Champions League.

Arsenal con cinque difensori

Wenger sorprende e schiera l’Arsenal con una punta e cinque difensori, Guardiola non cambia nulla, ma conferma il portiere di coppa Bravo. In panchina il rientrante Gabriel Jesus. Il City cerca sin dall’inizio di fare la partita, nei primi cinque minuti i Gunners non riescono a uscire dal guscio, ma quando lo fanno per la prima volta sono pericolosissimi, Aubameyang non ha la cattiveria giusta.

199 gol con il City per Aguero

Le squadre si quietano, serve un guizzo o un errore per sbloccare la finale di Carabao Cup. Accadono entrambe le cose al 19’. Bravo effettua un lungo rinvio, Mustafi legge male la traiettoria e riceve anche un’impercettibile spinta da parte di Aguero, che solitario si invola e con un tocco delizioso batte Ospina, 1-0 e 199° gol con il City.

Wenger e Guardiola litigano

Wenger si arrabbia, vede quella spinta e protesta con il quarto uomo, Guardiola ascolta delle parole che non gli piacciono e risponde al tecnico dei Gunners. Volano parole forti, ma i due tecnici sono navigati uomini di calcio, sono due gentleman, si stringono la mano e chiudono tutto. Anche in campo gli animi si accendono, la finale è molto british, ci sono tanti interventi rudi. Vengono ammoniti Bellerin e Fernandinho, mentre Monreal lascia il posto a Kolasinac.

Kompany e Silva, uno-due micidiale

Nella ripresa l’Arsenal non cambia nulla e continua a difendersi, il City vuole chiudere i conti e attacca, ma perde per infortunio Fernandinho. Il gol è nell’aria e lo realizza capitan Kompany, che sugli sviluppi di un corner con una zampata è letale. L’Arsenal sente il colpo e molla. Errore capitale perché il City azzanna gli avversari e segna ancora con David Silva, che mette al sicuro il risultato. La partita di fatto finisce lì, tanti tifosi dell’Arsenal vanno via e lasciano la squadra sola e abbandonata. Finisce 3-0, ennesimo titolo per Guardiola.