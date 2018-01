Paul Gascoigne sta meglio, e questa è già una bella notizia per tutti i tifosi inglesi e anche per il popolo biancoceleste che non ha mai smesso di fare il tifo per lui. La sua condizione fisica, in ripresa dopo le ultime vicissitudini legate all'alcool, non è però l'unico squarcio di sole che arriva da Gateshead: città che gli ha dato i natali ormai più di cinquant'anni fa.

Come riportato dal suo profilo Twitter, da poco lanciato ufficialmente, Gazza ha infatti voluto aiutare una disabile che nei giorni scorsi era stata derubata della sua macchina che le permetteva di parlare. L'assist per un suo intervento diretto, Gascoigne lo ha avuto dal padre della bambina: "Era il suo unico modo di comunicare con noi – ha postato sui social l'uomo – La macchina era molto costosa e non possiamo rimpiazzarla facilmente".

La donazione di Gazza.

Di fronte al messaggio disperato, Gazza non si è tirato indietro. Anzi, ha deciso di fare una donazione per poter comprare nuovamente questo fondamentale macchinario. Attraverso l'iniziativa di crowdfounding, l'ex attaccante della Lazio e della nazionale inglese, ha infatti donato 1000 pounds: un gesto nobile e di gran cuore, con il quale ha testimoniato l'interesse per le sorti di questa sfortunata bambina.

Dopo mesi di silenzio, Paul Gascoigne torna dunque a far parlare di sé. In perenne lotta contro il suo demone personale, il 50enne inglese era tornato alla ribalta della cronaca nella scorsa estate quando partecipò ad una partita di calcio per beneficenza. Ora che il suo periodo difficile sembra essere alle spalle, Gazza è tornato ad incantare (e commuovere) tutti i suoi tifosi con un altro gol indimenticabile.