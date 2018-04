A poche settimane dal fischio d'inizio di Russia-Arabia Saudita, match che darà il via ufficiale al Mondiale 2018, la Fifa si è divertita a lanciare un sondaggio sui propri profili social, dove ha chiesto a tutti qual è stato il gol più bello nella storia della Coppa del Mondo. Dopo le migliaia di voti arrivati, il risultato è stato davvero sorprendente e ha lasciato di sasso tutti colore che, giustamente, avevano indicato al primo posto la rete di Maradona contro l'Inghilterra.

Secondo gli utenti del profilo Facebook della Fifa, meglio dell'argentino riuscì a fare sette giorni prima il messicano Manuel Negrete: in gol, con una straordinaria sforbiciata, nell'ottavo di finale vinto 2 a 0 contro la Bulgaria. Un gesto tecnicamente perfetto che, per molti, non è però neanche lontanamente equiparabile alla famosa serpentina di Dieguito.

Le parole di Diego

Di fronte alla vittoria di Negrete, qualcuno ci ha visto maliziosamente anche una piccola vendetta della Fifa nei confronti di Diego Armando Maradona: in passato mai tenero con Joseph Blatter e con la vecchia dirigenza. Una frattura che soltanto recentemente, e grazie all'aiuto del nuovo presidente Gianni Infantino, si è quasi del tutto ricomposta. A testimoniare la ritrovata serenità del "Pibe de Oro" verso le istituzioni mondiali del calcio, sono arrivate anche le sue recenti dichiarazioni a favore del Var.

"Credo che il VAR sia ottimo perchè riflette quello che accade in campo. Non si tratta solo di dire era gol o non gol, fuorigioco o non fuorigioco – ha spiegato qualche giorni fa l'argentino, a margine di un evento promozionale – Ora l'arbitro ha uno strumento in più per dire alla gente che la FIFA è più trasparente. Prima il calcio era dominato da ladri, ma alla fine anche i ladri inciampano e credo che il VAR sia buono anche per i calciatori. Cosa avrei fatto se ci fosse stato il VAR in Inghilterra-Argentina dell'86? Niente, avrei giocato contro il VAR".