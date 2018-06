Nonostante siano già passati 24 anni dalla sua scomparsa, Agostino Di Bartolomei è ancora nei cuori di molti tifosi italiani. L'ex centrocampista della Roma tricolore di Nils Liedholm e del primo Milan di Silvio Berlusconi, continua infatti a vivere anche nel ricordo della sua famiglia e del figlio Luca che, attraverso il suo profilo social, ha voluto toccare un argomento molto delicato: il possesso di armi da fuoco.

La decisione del primogenito dell'ex capitano giallorosso, arriva a poche ore dal tweet del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha promesso una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone nelle proprie case. Per far aprire gli occhi a quegli italiani che vorrebbero armarsi, Luca Di Bartolomei ha così pubblicato la foto di una Smith& Wesson 38 special: "È uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli Anni 70 lo fece perché credeva che avrebbe così reso più sicura la sua famiglia".

L'invito di Di Bartolomei jr

Ancora scioccato dal suicidio del padre, che si tolse la vita con un colpo di pistola il 30 maggio del 1994, Luca ha infatti postato su Twitter un messaggio davvero toccante: "Al 41% degli italiani che oggi vorrebbe acquistare un'arma più semplicemente per sentirsi più protetto vorrei raccontare – dati e studi alla mano – di come più pistole in giro significheranno solo più morti, più suicidi, più incidenti".

"Ed alla obiezione che chi vuole suicidarsi lo fa comunque vorrei solo dire che, per andare oltre il burrone che pensiamo di avere davanti, basta un attimo – ha concluso il figlio di Di Bartolomei – E in quell'attimo non avere accesso ad un'arma può fare la differenza. Non lo dice una vittima lo dicono tutti gli studi disponibili. Pensate ai vostri figli ed ai vostri nipoti. Una pistola non produce alcuna sicurezza. Credetemi".