"Che aspettate a prendermi?". Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, si propone ufficialmente sul mercato. Non quello delle trattative per la prossima sessione estiva di calciomercato ma per l'asta del Fantalcio. Se c'è ancora qualcuno che non vi ha partecipato oppure c'è qualche community di fantallenatori intenta a orientarsi nella giungla degli affari low cost, allora l'estremo difensore dei nerazzurri può essere un buon colpo. Almeno così dice l'ex numero uno di Spal e Manchester United (ne ha indossato la maglia nelle giovanili), oggi di proprietà dell'Aston Villa e in prestito al club bergamasco. Perché il secondo portiere dei nerazzurri dovrebbe meritare tanta fiducia? E' lui stesso a spiegarne in maniera ironica le ragioni nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Se sono da prendere all’asta di riparazione al Fantacalcio? Certamente… tra i giocatori dell’Atalanta, sono quello che ha la media più alta. Però non me la voglio gufare.

La fantamedia interessante. In effetti Gollini non ha tutti i torti anche se appare abbastanza difficile rischiare tanto per una pedina che finora ha raccolto solo quattro presenze in Serie A. A beneficio del giocatore ci sono i numeri, avendo la migliore addirittura tra tutti i portieri del campionato. L'ex estremo difensore dell'Hellas ha giocato 360 minuti (4 match) e subito 3 reti – col Chievo il 17 settembre scorso, col Cagliari il 30 dicembre) ma ha una media voto di 6.62 (secondo Gazzetta), interessante e decisamente alta per il ruolo.

Dal campo al gossip il passo è breve. Gollini, 22 anni, è finito spesso sotto i riflettori per la sua relazione con Giulia Provvedi, attrice e cantante, sorella gemella di Silvia de Le Donatella. Il colpo di fulmine è scoppiato nell'estate scorsa quando la freccia di Cupido li centrò al cuore durante una vacanza. "Ci siamo conosciuti al mare, ci siamo piaciuti e ora stiamo bene insieme – ha ammesso Giulia a Tiky Spy di recente -, speriamo per tanto ancora".