Tutto il mondo del calcio non può che stringersi intorno a David Silva. La stella del Manchester City attraverso i suoi canali social è uscito allo scoperto, rivelando il motivo dei problemi familiari che lo stanno spingendo a rinunciare a diverse partite con i Citizens. Il calciatore spagnolo vuole rimanere vicino al figlioletto, nato pochi giorni fa prematuramente e protagonista di una battaglia per la vita.

Il dramma di David Silva, il figlio Mateo nato prematuramente.

Un messaggio divulgato su Twitter per fare chiarezza sulla sua situazione. David Silva, schierato titolare da Guardiola contro il Watford, dopo le due assenze contro Newcastle e Crystal Palace, ha deciso di spiegare cosa c'è realmente alla base dei "problemi familiari" che lo hanno spinto a rinunciare a diverse partite: "Voglio ringraziare tutti per i messaggi di amore e di affetto ricevuti nelle ultime settimane, ma specialmente mi sento di ringraziare i miei compagni, l'allenatore e la società per aver capito la mia situazione. Voglio condividere con voi la nascita di mio figlio Mateo che, per essere venuto al mondo abbastanza prematuramente, sta combattendo giorno dopo giorno con l'aiuto dei medici".

Guardiola potrebbe perdere Silva a lungo.

Non sono dunque da escludere nuove assenze dunque nel City da parte del talento spagnolo. Proprio dopo il successo sul Watford, Guardiola è tornato a parlare della situazione della sua stella, dimostrandosi pronto a lasciargli carta bianca su ogni decisione da qui in futuro, con queste parole: "La famiglia è la cosa più importante. David è essenziale per noi, ma non so per quanto tempo sarà qui. E' libero di andare di nuovo a casa se ne ha bisogno, non importa se non otteniamo punti mentre è via, la famiglia viene prima di tutto".