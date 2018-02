Il Paris Saint Germain martedì scorso è stato sconfitto per 3-1 dal Real Madrid al ‘Bernabeu’. Il risultato è senza dubbio eccessivo, i francesi per larga parte dell’incontro hanno giocato meglio dei Campioni d’Europa che dopo aver trovato il pari con un rigore generoso nel finale di partita hanno messo il turbo e hanno messo forse già un’ipoteca sul passaggio del turno. La squadra francese è stata ridimensionata da questa sconfitta e il tecnico Emery è nuovamente in discussione.

Emery perde con il Real e la panchina traballa

Il salto di qualità europeo non sembra essere riuscito nemmeno con Neymar al Paris che forse risente ancora del pesantissimo 6-1 subito al Barcellona lo scorso anno. A Madrid i big sono mancati e un paio di errori di troppo in difesa sono stati fatti. Lo spogliatoio non è sereno e il tecnico non riesce a governarlo. Forse anche per questo si pensa a un nuovo comandante, i nomi sono sempre i soliti: Mourinho, Conte, Allegri, Pochettino e Simeone. Ma Ancelotti era al Bernabeu e chissà che non torni il vecchio condottiero.

Il discorso di Emery prima di Real Madrid-Psg

Unai Emery, che con il Siviglia ha vinto tre volte consecutivamente l’Europa League e ha in pugno la Ligue 1, ha cercato di lavorare sulla testa dei suoi giocatori e prima del match del ‘Bernabeu’ ha effettuato un discorso importante nello spogliatoio, che purtroppo per lui non ha avuto grandi effetti. Le sue parole sono state portate dal sito ‘Paris United’ che le ha pubblicate. Una volta si diceva che Lucas Moura fosse la ‘gola profonda’ dello spogliatoio ora qualcuno ha preso il suo posto e ha svelato le parole dell’allenatore spagnolo