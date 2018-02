Giocava poco, ma parlava tanto con la stampa e spifferava i segreti dello spogliatoio del Paris Saint Germain Lucas Moura, che secondo quanto riporta ‘Le Parisien’ sarebbe stato ceduto nel corso del mercato invernale per questo motivo. Il giocatore, passato al Tottenham per 25 milioni di euro, in più di un’occasione raccontava a qualche giornalista fidato i malumori dello spogliatoio di uno dei club più ricchi del mondo. Violando la regola d’oro di ogni gruppo. Perché i segreti devono rimanere sempre nello spogliatoio.

Lucas lo ‘spione’ del Paris Saint Germain.

Dunque Lucas Moura spifferava alla stampa ogni malumore dello spogliatoio del Paris Saint Germain. Le arrabbiature di Cavani, i capricci di Neymar e i lamenti di Di Maria troppo spesso finito in panchina nella prima metà della stagione. Lucas Moura, secondo ‘Le Parisien’ era la ‘gola profonda’ dello spogliatoio e per rendere più calmi gli animi e per ricompattare la squadra, che vuole correre verso il sogno rappresentato dalla vittoria in Champions League, il PSG lo ha ceduto. Chiaramente se ora arriveranno altre soffiate ai media francesi, il club dovrà cercare un’altra spia.

Con il Tottenham sfiderà la Juve in Champions.

Adesso il brasiliano è un giocatore del Tottenham, e potenzialmente potrebbe fare la fortuna dei tabloid inglesi sempre a caccia di notizia particolari, che non riguardano solo i malumori dello spogliatoio. Lucas molto probabilmente al momento non vedrà il campo, quanto meno dal primo minuto, come non lo vedeva al PSG. Perché il Tottenham in avanti è copertissimo e la concorrenza è notevole. Alle spalle di Harry Kane ci sono sempre il coreano Son, Dele Alli e Eriksen, a segno anche contro il Manchester United. Ma essendo la squadra di Pochettino in corsa su tre fronti e avrà modo di schierare anche Lucas Moura, magari contro la Juventus in Champions.