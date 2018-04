Non c'è tempo per leccarsi le ferite in casa Milan dopo la sconfitta con la Juventus. Il tempo dei rimpianti per non aver capitalizzato l'ottima prestazione contro la capolista è già passato per i rossoneri, pronti a tornare in campo mercoledì 4 aprile alle 18.30 per il derby contro l'Inter. Un vero e proprio spareggio per la Champions per la squadra di Gattuso che non potrà commettere ulteriori passi falsi. Lo sa bene Gigio Donnarumma che dopo aver commentato il match dell'Allianz Stadium, ha spronato i suoi in vista del delicato confronto con i nerazzurri.

Milan alla pari con la Juve, ora sotto con il derby spareggio Champions

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Gigio ha commentato la prestazione della sua squadra contro la Juve. Un'ottima gara quella dei rossoneri, che hanno pagato a giudizio del portiere le occasioni non sfruttate. La musica dovrà cambiare in quello che è un vero e proprio spareggio Champions contro l'Inter: "Siamo dispiaciuti ma andiamo avanti, abbiamo tenuto testa alla Juventus fino agli ultimi minuti. Ci portiamo a casa una grande prestazione ma non il risultato. Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate e ci brucia, ma ora pensiamo allo spareggio Champions con l'Inter. La Juventus non l'ha vinta sul piano tecnico ma solo su quello fisico, ci hanno punito su una azione in cui avremmo dovuto fare meglio. Ripeto, ci è mancato solo il gol".

Donnarumma esalta Bonucci

La partita con la Juventus ha comunque regalato segnali positivi alla squadra di Gattuso che dovrà ripartire da quanto fatto vedere fino al gol di Cuadrado. Tra le buone notizie della serata anche il gol dell'ex Bonucci. Il capitano si è tolto la soddisfazione di esultare davanti ai suoi ex tifosi. Non è una sorpresa per Donnarumma la prestazione del suo capitano: "Non era affatto facile ma lui ha tutto per farsi scivolare addosso certe situazioni. Sapevamo di poter contare su di lui al massimo".

Il derby con l'Inter ultima spiaggia per la Champions

La Juventus ormai è un capitolo chiuso. Ora testa al derby. Il Milan ha 8 punti di distacco dal quarto posto occupato dall'Inter. Ecco allora che il derby rappresenta l'ultima spiaggia per riprendere la corsa Champions. Donnarumma spera anche nell'incitamento del pubblico, per una squadra rossonera che in campo metterà tutto: "Spero possa esserci tanto entusiasmo a San Siro. Daremo tutto come facciamo in ogni gara e abbiamo bisogno di tutti per vincere".

Donnarumma e la sfida con Icardi

Dopo aver duellato con Higuain, disinnescato in un'unica occasione (seppur in fuorigioco) ora Donnarumma dovrà vedersela contro un altro bomber di razza argentino, ovvero Mauro Icardi. All'andata ad avere la meglio fu il capitano dell'Inter autore di una tripletta. Gigio esalta il suo prossimo avversario: "Vedremo come andrà, però è un attaccante incredibile. Certamente tra i più forti. Spero la sfida vada bene per me".