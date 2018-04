Il Milan dopo oltre tre mesi ha perso in campionato. Il 3-1 incassato dalla Juventus ha chiuso una serie positiva iniziata tre mesi fa. Gattuso era visibilmente arrabbiato al termine della partita. La sua squadra ha giocato molto bene, ma è uscita sconfitta dallo Stadium e ora il sogno della qualificazione in Champions è quasi svanito. Ai rossoneri per continuare a sperare non resta che vincere contro l’Inter mercoledì prossimo.

La classifica della Serie A, Milan lontano dal 4° posto

Juventus e Napoli occupano le prime due posizioni. La Roma è lontana da bianconeri e partenopei è terza ed ha 60 punti, l’Inter è quarta con 58 punti e precede di una lunghezza la Lazio. Sesto il Milan con 50 punti. Rossoneri e nerazzurri devono recuperare una partita, il derby, poi giocheranno altre otto partite. La rimonta è molto complicata e senza un successo per Gattuso il quarto posto resterebbe un miraggio.

Il calendario del Milan

Per il Milan il mese di aprile sarà molto intenso. Perché dopo l’Inter ci sarà il Torino di Mazzarri, rilanciato dopo il 4-0 al Cagliari. Fuori casa dovrà giocare anche contro il Bologna del grande ex Donadoni. Mentre in casa ospiterà Sassuolo e Benevento e soprattutto il Napoli, che a San Siro scenderà in campo il 15 aprile.

Il derby Milan-Inter

Dopo undici risultati utili consecutivi il Milan ha conosciuto nuovamente la sconfitta e contro l’Inter Gattuso non ha molte alternative. Nessuna delle due squadre potrà effettuare un particolare turnover perché la posta in palio è pesantissima. L’unica grande novità potrebbe essere rappresenta da Cutrone, che è stato già decisivo nel derby di Coppa Italia, l’unica sfida da allenatori tra Gattuso e Spalletti.

L’Inter vuole prendersi il 3° posto

Il derby di Milano, si giocherà in casa dei rossoneri mercoledì 4 marzo alle 18.30, il Milan deve vincere, ma anche l’Inter vuole i tre punti, e non solo per l’orgoglio cittadino. Perché Spalletti scavalcherebbe la Roma e metterebbe una distanza importante con la Lazio.