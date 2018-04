Un gesto che ha scatenato la polemica e che per molti tifosi – ovviamente parte City – necessita di una esemplare sanzione. Perché sputare sullo stemma di un club non ha scusanti e quanto accaduto nell'intervallo del derby tra Manchester City e Manchester United deve essere vendicato con la massima punizione. Il reo (non confesso) è il centrocampista dello United, Ander Herrera che ritornando nel tunnel a fine primi 45 minuti di gioco ha sputato sul logo dei Citizens raffigurato a terra proprio prima della scalinata che porta agli spogliatoi.

Lo sputo, lo stemma, la contestazione

Il tutto, ovviamente è stato ripreso dalle telecamere e ha fatto il giro del mondo. L'autore del gesto si è detto mortificato, e di non aver commesso il gesto in modo volontario nei confronti della società avversaria ma resta il fatto che lo sputo c'è stato e le immagini sono chiare ed inequivocabili.

Secondo il The Guardian, la Federazione inglese sarebbe autorizzata a utilizzare le immagini in caso di richiesta di azioni legali da parte dei Citizens contro Herrera, al di là della volontarietà del suo gesto. Il suo gesto infatti potrebbe avere adesso delle pesanti ripercussioni a livello personale qualora la società decidesse di intraprendere le vie legali per la tutela della propria onorabilità.

Gesto fuori luogo in un match epico

Lo show del City

Sul campo la gara è andata come tutti sanno: il City nel primo tempo ha annichilito gli avversari costringendo il Manchester United a 45 minuti di puro imbarazzo. Doppio vantaggio facile, un possesso di palla continuo, il classico ‘torello' nei confronti dei devils di Mourinho. Tra cui anche Herrera. Una ‘figuraccia' che avrebbe schiantato anche un bisonte e il fischio di fine primo tempo che è arrivato quasi fosse una liberazione.

Il riscatto United

Poi, la ripresa, con il riscatto incredibile dello United motivato dalla furia di Mourinho che si è scatenata negli spogliatoi, toccando le corde dell'orgoglio dei propri giocatori. Una vittoria in rimonta che ha già fatto epoca, per 3-2 e un City costretto a rimandare la festa scudetto. Nel mezzo di tutto ciò, il brutto gesto di Herrera, che ha rovinato tutto.