Di questi tempi ci si deve accontentare per chi ama il calcio e abita a Milano: Inter e Milan vanno a corrente più che alternata, illudendo e deludendo puntualmente le aspettative dei propri supporter. Che però non demordono e continuano ad essere tra i tifosi più presenti allo stadio anche in questa stagione, soprattutto dalla parte nerazzurra con San Siro che fa spesso registrare migliaia di tifosi assiepati sulle tribune.

Poi, se arriva la sconfitta contro l'Udinese o la vittoria solamente ai rigori col piccolo Pordenone, poco conta. E così, per il derby di questa sera, c'è una nuova fiumana del popolo rossonerazzurro che non diserta lo stadio nemmeno durante le festività. Saranno attesi circa 50 mila spettatori, nella speranza che lo spettacolo sia all'altezza.

Il richiamo del derby.

Questa sera San Siro non deluderà chi si aspetta uno stadio pieno in occasione del derby di Coppa Italia, in programma alle 20.45 e che vedrà la sfida fratricida tra Milan e Inter per l'accesso alle semifinali. Non sarà come era successo a ottobre per la sfida di campionato, che aveva fatto registrare il doppio record con ben 4,8 milioni di incasso. Un'impresa assoluta visto che mai in A o in una gara Uefa giocata da un’italiana in Italia si era arrivati a tanto.

50 mila spettatori a San Siro.

Eppure stasera San Siro si presenterà comunque in vesti più che dignitose e una cornice di pubblico che darà un significato ad un derby vissuto in tono minore per le delusioni in campionato. In base alla prevendita sono attesi 45-50mila spettatori con gli ultimi biglietti acquistabili anche oggi sul sito rossonero, a Casa Milan o anche direttamente allo stadio. L'ennesima dimostrazione della ‘fame' di calcio che si palpa nel capoluogo lombardo: considerando che molta gente è via per le festività e soprattutto che entrambe le squadre non arrivano da momenti positivi, è un buon risultato.