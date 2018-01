La famiglia Icardi si allarga. Questa volta non è per l'ennesima gravidanza di Wanda Nara, ma bensì per lo sbarco in Italia del cognato di Maurito. A raggiungere il capitano dell'Inter è stata infatti la sorella Ivana insieme al suo fidanzato Luis Fabian Galesio: attaccante di 23anni, appena messo sotto contratto dall'Argentina di Arma di Taggio, società militante in Serie D. Cresciuto nell'Arsenal de Sarandí e arrivato nel nostro paese da svincolato, "Luifa" nelle scorse ore ha trovato l'intesa con il club ligure dopo aver tentato inutilmente di convincere Fabio Caserta.

Il provino andato male con la Juve Stabia, allenata dall'ex giocatore di Catania, Palermo, Lecce e Atalanta, ha dunque spalancato le porte della Serie D al cognato di Icardi: già diventato l'idolo dei suoi nuovi tifosi e pronto a fare il suo debutto in un campionato italiano.

In difesa di Maurito.

Prima di arrivare in Italia per il test con la squadra stabiese, l'attaccante aveva passato anche un breve periodo di quattro mesi con il Penarol, senza però trovare grande spazio nella squadra uruguaiana. Al di là della sua carriera da calciatore, Luis Fabian Galesio è però conosciuto in patria soprattutto per la relazione con Ivana Icardi: conosciuta durante l'esperienza passata insieme dentro la casa del Grande Fratello argentino.

Molto attaccata al fratello, Ivana salì invece alla ribalta della cronaca italiana durante il periodo di crisi di Maurito con i tifosi nerazzurri. Durante quei giorni convulsi, che generarono anche la clamorosa contestazione della Curva Nord interista, la ragazza prese le difese del capitano dell'Inter con una dichiarazione lungimirante: "Un giorno ti amano, un giorno ti odiano, ma quando fai le cose per bene i tifosi tornano ad amarti".