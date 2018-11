Quando ha stretto la mano al presidente Campedelli, Gian Piero Ventura sapeva bene che la sua era una missione difficile…forse quasi impossibile. La sua voglia di tornare in panchina e di provare a vincere la scommessa gialloblu, è stata però troppo forte per spaventarsi di fronte alla situazione della squadra scaligera. Oggi, dopo tre sconfitte consecutive, il Chievo è ancora sotto lo zero e vede allontanarsi le dirette concorrenti per la salvezza. Nonostante questo, l'ex commissario tecnico azzurro ha provato a tirare su il morale alla tifoseria veronese.

"E’ arrivata un’altra sconfitta ma sono comunque contento – ha esordito il tecnico in conferenza stampa – Capisco che possa passare anche per demente visto che abbiamo perso la terza partita consecutiva della mia gestione, ma devo guardare necessariamente oltre al risultato e allora dico che sono soddisfatto della prestazione. Non abbiamo mai sofferto e la rete del Sassuolo nella prima frazione è stata casuale. Nella ripresa abbiamo alzato l'intensità e l'aggressività, almeno per 70 minuti la squadra ha giocato alla pari con un Sassuolo che nel corso dell'estate ha fatto investimenti importanti".

Campedelli medita un esonero

"Io devo lavorare per creare i presupposti giusti per poter vincere le partite e salvare il Chievo – ha aggiunto Ventura – Devo farlo con questo gruppo. Ragazzi del '97, '98 qualcuno anche del 2000. Se riusciamo a farlo con questi giocatori sarà fondamentale per il futuro del Chievo. Contro il Sassuolo questi presupposti si sono intravisti e sono dell'idea che questo gruppo abbia fornito un'altra prestazione in crescita. Se per arrivare a questo dovremo passare per altre sconfitte, pazienza. Ma la strada l'abbiamo tracciata e dobbiamo continuare a percorrerla".

Il ko interno contro il Sassuolo, ha però inevitabilmente messo in discussione non solo il suo lavoro ma anche quello di chi ha costruito questa squadra. Secondo indiscrezioni rilanciate da Sky, nelle prossime ore potrebbe arrivare l'esonero del direttore sportivo Giancarlo Romairone: sul banco degli imputati per aver condotto un mercato non all'altezza nelle ultime due stagioni. Anche lo stesso Ventura sarebbe sotto osservazione, ma la fiducia della società clivense dovrebbe durare almeno fino al termine del girone d'andata.