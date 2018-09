Il tempo aiuta a guarire le "ferite". Sono passati ormai diversi mesi da quella maledetta doppia sfida contro la Svezia che ha chiuso alla Nazionale la possibilità di partecipare ai Mondiali di Russia. Una macchia per la storia dell'Italia del calcio, e per la carriera dell'ormai ex ct Gian Piero Ventura travolto dalle polemiche subito dopo il clamoroso flop, ma pronto a rimettersi in gioco oggi per l'ennesima sfida professionale della sua carriera.

Dopo Italia-Svezia niente più Ikea, la battuta di Ventura

In questi mesi di stop l'allenatore ligure classe 1948 ha ritrovato la serenità e la voglia di tornare a mettersi in gioco. Nella sua ultima intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Anch'io Sport impossibile non tornare su Italia-Svezia. E l'ex commissario tecnico ha voluto iniziare il suo intervento con una battuta: "Cambio strada quando incontro uno svedese? Di certo da allora non vado più a comprare all'Ikea"

Niente Mondiali per l'Italia, Ventura ha la coscienza a posto

C'è poco da ridere però quando si torna a parlare della delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali per un Ventura che comunque si sente con la coscienza a posto e non l'unico responsabile di quel tonfo: "Ho la coscienza a posto. E' difficile smaltire la delusione, quanto successo è qualcosa di epocale. Mi hanno sempre insegnato che nel calcio si vince in 11 e si perde in 11 sono una persona con la coscienza a posto e professionale". Niente da dire invece sulle polemiche con i vertici federali dell'epoca e in particolare con Tavecchio: "Non l'ho più sentito e mi fermo qui".

Ventura e il retroscena sull'offerta di un club di Serie A

Il passato è passato per Ventura che ora vorrebbe solo tornare in panchina. Non sono mancate le proposte all'esperto tecnico ex di Bari, Sampdoria e Torino anche in Serie A: " La voglia di voltare pagina ha prevalso, è stata una lunga estate per me, ma ho ritrovato l'adrenalina. Sento la necessità interiore, un desiderio feroce di dimostrare ancora. Discorso Italia è chiuso, ho voglia di riaprirne uno nuovo. In estate ho rifiutato una offerta dalla Serie A perché non abbiamo trovato l'intesa su quelli che erano i programmi. Ripartire anche dalla Serie B? Non è un discorso di categorie, l'importante sono i programmi".

La nuova Italia di Mancini

In attesa dell'offerta giusta, per Ventura è tempo di "studiare" sul campo. Il tutto guardando anche magari le partite della Nazionale di Mancini a cui Ventura augura il meglio: "La seguirò con passione, da grande tifoso, l'azzurro per me è un valore che pesa. Spero che Mancini abbia la possibilità di lavorare su un materiale che c'è. I nostri giovani giocano poco e fanno poche coppe internazionali, però continuo a sostenere che c'è un'infornata incredibile di potenziali grandi talenti, e quando inizieranno a esprimersi sarà un bene per il futuro dell'Italia".