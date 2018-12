Dopo la splendida notte di Bergamo con il successo pesante sul campo dell'Atalanta, i giocatori del Napoli hanno vissuto una mattinata particolare. I calciatori azzurri si sono improvvisati modelli in occasione dello shooting per il calendario ufficiale della squadra. Il club attraverso il suo sito ufficiale e i canali social ha mostrato alcuni scatti relativi al backstage, con protagonisti Allan, Mertens, Koulibaly e il neoacquisto Simone Verdi.

Calendario ufficiale SSC Napoli, le prime foto dei calciatori

Il Napoli ha pubblicato alcune foto del backstage del Calendario Ufficiale della squadra che sarà disponibile per tifosi e appassionati nelle prossime settimane. Nelle foto sono stati immortalati alcuni calciatori azzurri che si sono improvvisati modelli per un giorno. Foto artistica per Allan protagonista di una stagione eccezionale finora culminata nella conquista della maglia della nazionale. Il brasiliano si è lasciato immortalare a petto nudo, con tatuaggi in bella mostra, espressione intensa e cappello in stile "Indiana Jones". Molto più "convenzionali" invece le pose di Koulibaly, Simone Verdi e Dries Mertens con indosso la prima maglia del Napoli.

Il calendario ufficiale del Napoli, iniziativa nata nel 2007

Il club oltre a pubblicare le foto relative al backstage, ha accompagnato il tutto con questa breve nota: " Era il 2007 quando fu organizzato il primo shooting del Calendario Ufficiale SSC Napoli, un progetto innovativo per il mondo del calcio, che trasforma i calciatori azzurri in modelli d’eccezione. Anche quest’anno, sotto l’obiettivo di Diego Santangelo i beniamini napoletani hanno posato per rendere unico ed inimitabile il nuovo calendario che accompagnerà per 365 giorni tifosi ed appassionati. Gli sponsor coinvolti nelle prime scene sono: Garofalo, Kimbo, MSC Crociere, Opel – Farina".

Da un calendario all'altro, le prossime partite del Napoli

E a proposito di calendario, sarà molto intenso quello del Napoli nelle prossime settimane. La squadra di Ancelotti giocherà sabato alle 15 contro il Frosinone, e sarà atteso poi martedì 11 dicembre dalla super sfida contro il Liverpool, decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions. Poi le gare contro Cagliari e Spal, prima della super sfida contro l’Inter in programma a Santo Stefano. A chiudere l’anno la gara al San Paolo contro il Bologna, per poi darsi l’arrivederci al 20 gennaio per la gara contro la Lazio.