In attesa di tornare in campo a Genova per l'ultima partita dell'anno contro la Sampdoria, i ragazzi della Spal di mister Semplici si sono goduti i giorni di festa insieme ai propri cari. Per Federico Bonazzoli, attaccante classe '97 ed ex gioiello della Primavera dell'Inter, è stata l'occasione per trascorrere il Natale anche con Angela Nasti: la sua nuova fiamma.

La relazione con la nota fashion blogger, protagonista di una precedente "love story" con il tronista di "Uomini e Donne" Mattia Marciano, è diventata ufficiale nei giorni scorsi quando i due sono usciti allo scoperto attraverso alcune "stories" pubblicate sui loro profili Instagram: foto inequivocabili, che raccontano di un loro incontro piccante a Ferrara. Sorella minore della più famosa Chiara Nasti, Angela ha dunque fatto centro nel cuore del calciatore della Spal dopo il suo precedente fidanzamento con Marciano.

L'incontro su Instagram.

I primi contatti tra i due ragazzi e le prime avvisaglie del nuovo amore che stava per nascere, risalgono a circa tre mesi fa. Stordito dalla bellezza di Angela, Federico Bonazzoli riempì infatti di "like" le foto sul profilo della Nasti. Cosa che fece anche la stessa fashion blogger, con le immagini del calciatore della Spal. Dopo settimane di contatti più o meno segreti, i due sono dunque usciti allo scoperto a pochi giorni dalla fine di questo 2017: anno che Bonazzoli sta chiudendo con la squadra di Semplici.

Arrivato dalla Sampdoria in prestito annuale con diritto di riscatto, nella scorsa estate, il giocatore è infatti in cerca di riscatto dopo pochissime apparizioni in blucerchiato e due esperienze nel campionato cadetto con le maglie di Virtus Lanciano e Brescia.