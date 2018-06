Non c'è solo l'Uefa a vigilare sulle società e a colpire duramente. Nelle scorse ore, anche la Fifa si è infatti messa in moto accendendo i riflettori sulla trattativa che dovrebbe portare Antoine Griezmann al Barcellona. Come già emerso nelle scorse settimane, il club catalano sarebbe infatti pronto a versare all'Atletico Madrid i 100 milioni della clausola rescissoria del francese. Un'operazione importante, per la quale la dirigenza blaugrana avrebbe però commesso un passo falso che ora rischia di complicare tutto.

Secondo l'anticipazione del quotidiano spagnolo "AS", il contatto tra la società del presidente Josep Maria Bartomeu e l'entourage del giocatore sarebbe arrivato lo scorso ottobre: ovvero in un periodo nel quale, secondo le regole imposte dalla Fifa, non era consentito avviare trattative di mercato con Griezmann.

I rischi per Barcellona e Griezmann

Legato ai Colchoneros da un contratto firmato fino al 2022, l'attaccante francese non avrebbe potuto infatti avviare nessuna trattativa a meno di espressa autorizzazione da parte del club con cui è vincolato. Questo basterebbe, secondo i colleghi di "AS", a convincere la Fifa a colpire duramente il Barcellona: già recidivo per una sanzione precedente e ora a rischio di un blocco del mercato per le prossime quattro sessioni.

A rivelare l'intesa tra le due parti, era stato lo stesso presidente Bartomeu in un'intervista rilasciata ai microfoni di radio "RAC1". Nel suo intervento il patron blaugrana aveva confermato i primi contatti con il francese e il suo agente nello scorso mese di ottobre. Una trattativa che adesso rischia di avere un effetto "boomerang" non solo per il Barcellona, ma anche per lo stesso Antoine Griezmann che se giudicato colpevole potrebbe essere sanzionato con una squalifica tra i quattro e i sei mesi.