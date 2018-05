Si parla da tempo dell'interesse del Barcellona su Antoine Griezmann e il presidente del club catalano, Josep Maria Bartomeu, ha confermato che nel mese di ottobre ha avuto contatti per discutere dell'attaccante francese ma ha ammesso che non ha ancora parlato con l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. In un'intervista a RAC1 Bartomeu ha spiegato:

Noi non parliamo di giocatori di altre squadre. Stiamo analizzando la stagione e vedremo quello che faremo con acquisti e cessioni. Non ho mai incontrato Griezmann alle Baleari. Non ho parlato con lui quest'anno, l'ho fatto con un suo rappresentante ad ottobre.

Il presidente del Barça ha confermato Ernesto Valverde anche per la prossima stagione e ha negato le voci di un possibile esonero che è uscito sulla stampa dopo l'eliminazione in Champions League:

Sarà l'allenatore della prossima stagione, non è stato messo in dubbio alla fine della partita a Roma, non ho mai pensato al suo licenziamento. Non c'era niente di sbagliato, c'è semplicemente stata una partita in cui la squadra non è stata al suo livello, se qualcosa è stata fatta male, se ne parla all'interno del club, ci si spiega all'interno del club e si cercano di prendere decisioni all'interno del club.

Bartomeu ha affermato che il club "non ha un'opinione" sull'arbitraggio del Clasico con il Real MAdrid sebbene abbia chiesto l'implementazione definitiva della VAR:

Sono molti anni che diciamo che non parliamo di arbitri. È molto difficile da fare, tutto va molto veloce. Noi chiediamo da anni l'uso della tecnologia nel calcio per aiutare gli arbitri. Siamo contenti che si va ad implementare la Var. Se se ne fa buon uso, tutto sarà più giusto.

Infine ha sottolineato l'importanza di avere un giocatore come Lionel Messi e di come lo racconterà alle: "Spiegherò ai miei nipoti che il miglior giocatore della storia ha giocato con noi e dico che ha ancora molto lavoro da fare e che può vincere qualche altra Champions".