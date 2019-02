Dopo l'Inter anche il Barcellona. La Cina impazza nel calcio moderno e così potranno anche i tifosi spagnoli provare l'emozione di non riconoscere i propri giocatori dalle scritte sulle maglie. Ciò che è accaduto a quelli nerazzurri a San Siro in occasione della sfida al Bologna, poi persa 1-0 e che ha scatenato la contestazione. Il motivo di questo imperversare di scritte cinesi nel calcio? Duplice: la sempre più pressante presenza di imprenditori e magnati asiatici in Europa e ila volontà di sfondare nel nuovo mercato asiatico. Il tutto unito dal capodanno cinese.

In campionato nello scorso weekend, all'Inter si era osato il tutto per tutto: solo ideogrammi al posto delle classiche lettere comprensibili a tutti. Nessun altro riferimento. Chi voleva capire chi fosse il giocatore in campo doveva far fronte alla propria memoria personale e alla fisiognomica, altrimenti si brancolava bel buio. A Barcellona, invece, opteranno per una scelta soft: accanto al nome dei giocatori in lingua cinese, resteranno anche le classiche scritte di sempre.

Quando il Barcellona giocherà con le scritte in cinese

Una agevolazione non da poco per i tifosi catalani che potranno serenamente tifare per i propri beniamini senza doversi inerpicare in difficili congetture e concentrarsi sulla partita. Che non sarà una gara come le altre. Infatti, per celebrare il capodanno cinese e l'arrivo dell'anno del Maiale, la sfida sarà il ‘Clasico', contro il Real Madrid per l'andata delle semifinali di Coppa del re. Una partita che è già entrata nella storia delle sfide tra le due super potenze spagnole per i nomi dei giocatori blaugrana che saranno scritti in caratteri cinesi.

L'obiettivo commerciale del Barcellona

Ovviamente quella del Barcellona è una scelta che segue la strategia e la volontà di insediamento dei catalani verso il mercato cinese, che vivrà il suo momento più importante la prossima estate, quando la prima squadra visiterà la Cina e il Giappone. Anche per questo, il "Barça Store Camp Nou" e il "Barça Store Passeig de Gràcia" metteranno in vendita in edizione limitata alcune di queste magliette con le scritte in cinese.