La storia più bella in questa fase di avvicinamento al Mondiale 2018 è certamente quella che riguarda Carl Onora Ikeme, portiere della Nigeria che è malato di leucemia ma è stato convocato lo per il torneo intercontinentale e gli verrà consegnata la maglia numero 24 da vero "uomo in più" della spedizione, per dirla alla Sorrentino. Ikeme è stato titolare una sola volta nella strada verso la Russia, nella decisiva vittoria in Zambia, e il commissario tecnico nigeriano, Gernot Rohr, ha voluto renderlo partecipe della competizione mondiale: "Il nostro uomo in più. Come se fosse con noi tutti i giorni, dalla colazione al campo. Per la sua dedizione, gli verrà consegnato il premio qualificazione al mondiale".

Pochi minuti fa il portiere dei Wolves ha voluto far sapere, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, che non sarà in Russia ma che sosterrà i suoi compagni nella loro avventura:

Dire che sono sconvolto di non prendere parte alla Coppa del Mondo è un eufemismo. Voglio solo ringraziare tutti 🇳🇬 per le preghiere, l'amore e i messaggi. Non riesco a spiegare quanto significhino per me ❤️ e voglio augurare buona fortuna ai miei compagni di squadra, allenatori e alla NFF.

Nigeria, tre milioni di pre-ordini per la maglia Mondiale

La Nike ha ricevuto tre milioni di pre-ordini per la maglietta ufficiale della competizione mondiale in vendita da oggi, venerdì 1 giugno. Un successo inaspettato che è diventata un vero e proprio successo a livello internazionale.

I 23 Convocati della Nigeria

La Nigeria è inserita nel Gruppo D, esordirà il 16 giugno alle 21:00 contro la Croazia e giocherà poi contro l'Islanda (22/6 alle 17:00) e Argentina (26/6 alle 20:00).

PORTIERI: Ezenwa (Enyimba), Akpeyi (Chippa United), Uzoho (Deportivo Fabril);

DIFENSORI: Troost-Ekong (Bursaspor), Balogun (Mainz), Aina (Hull City), Omeruo (Kasimpasa), Idowu (Amkar Perm), Awaziem (Nantes), Abdullahi (Bursaspor), Echiéjilé (Cercle Brugge), Ebuehi (Den Haag);

CENTROCAMPISTI: Obi Mikel (Tianjin TEDA), Onazi (Trabzonspor), Ndidi (Leicester City), Agbo (Standard Liegi), Moses (Chelsea), Iwobi (Arsenal), Etebo (Las Palmas), Obi (Torino), Agu (Bursaspor);

ATTACCANTI: Ighalo (Changchun Yatai), Musa (CSKA Mosca), Iheanacho (Leicester City), Nwankwo Simy (Crotone).