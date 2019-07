Esordio in ICC 2019 in chiaroscuro per il nuovo Milan di Marco Giampaolo che viene sconfitto per 1-0 dal Bayern Monaco (rete di Goretzka) ma che esce dal match oltreoceano con diverse note positive (dall'incoraggiante prestazione del nuovo acquisto Theo Hernandez al buon debutto del più giovane della dinastia Maldini). Detto ciò andiamo a vedere cosa è successo al Children's Mercy Park di Kansas City nella gara valida per l'International Champions Cup 2019 tra il Bayern Monaco di Niko Kovac e il Milan di Marco Giampaolo.

Milan-Maldini atto III: dopo Cesare e Paolo ecco Daniel

Prima vera uscita per il nuovo Milan di Marco Giampaolo che si presenta ai nastri di partenza di questa ICC 2019 con una romantica novità. Tra i titolari oltre al nuovo acquisto Theo Hernandez, protagonista con una grande discesa sulla corsia mancina della prima occasione di marca rossonera dopo un inizio in cui il Bayern Monaco ha messo subito alle corde i meneghini con un Kingsley Coman indemoniato, spunta un cognome che suscita memorabili ricordi per i tifosi del Diavolo.

Dopo nonno Cesare e papà Paolo, ecco infatti un altro Maldini, il 17enne Daniel, in campo dal primo minuto con la prima squadra. Il classe 2001 è schierato nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia d'attacco composta da Samu Castillejo e Krzysztof Piątek e, dopo un avvio titubante anche a causa dell'emozione, al 23′ a seguito di un'altra travolgente iniziativa di Hernandez sfiora addirittura il primo gol tra i grandi con la sua conclusione che però sorvola di poco la traversa della porta difesa da Neuer.

Hernandez illumina e spaventa, il Bayern passa con Goretzka

Come da copione, anche a causa delle tante defezioni e dei tanti uomini fuori ruolo (inedita coppia difensiva composta da Ivan Strinic e Matteo Gabbia, e Fabio Borini schierato come mezzala), a fare la partita è il Bayern Monaco che fin da subito prende il comando delle operazioni spingendo soprattutto sulla corsia mancina con l'ex Juve Coman in grande evidenza. I tedeschi difettano però in fase di conclusione e così, come già detto, le occasioni da rete più nitide del primo tempo sono quelle create dal Milan: due nate dalle accelerazioni palla al piede di Theo Hernandez (costretto poi ad uscire dal campo prima dell'intervallo per un infortunio alla caviglia sinistra lasciando il posto ad Andrea Conti) e una invece creata sulla corsia opposta da Davide Calabria con il suo traversone basso che attraversa tutta l'area piccola senza che nessuno riesca ad intervenire per depositare il pallone in rete e battere Neuer. Ma al terzo minuto di recupero della prima frazione sono i bavaresi a trovare la rete del vantaggio con Leon Goretzka che sull'illuminante filtrante di Joshua Kimmich si libera della marcatura di un disattento Strinic e batte l'incolpevole Gigio Donnarumma con un preciso diagonale.

Cutrone entra e spreca. Esordio con KO per il Diavolo

In avvio di ripresa, nonostante le numerose sostituzioni che hanno rivoluzionato le due formazioni, non cambia il copione del match con il Bayern Monaco che spadroneggia in termini di possesso palla senza però riuscire a creare grosse difficoltà a Donnarumma con il Milan che prova invece a rendersi pericoloso grazie alle veloci ripartenze anche se è un goffo errore in impostazione di Niklas Süle a regalare la grande chance per il pareggio al neoentrato Patrick Cutrone ipnotizzato però dall'estremo difensore Sven Ulreich, entrato al posto di Neuer dopo l'intervallo, che con il piede nega la gioia del gol al centravanti rossonero in campo soltanto da qualche minuto. A segnare è invece Jann-Fiete Arp che sfrutta alcuni errori della retroguardia milanista per battere Donnarumma, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano dello stesso attaccante 19enne cresciuto nell'Amburgo. Stessa sorte per il compagno David Alaba che si vede annullare il 2-0 per fuorigioco. I rossoneri ci provano ma non riescono a pareggiare e così sono costretti ad arrendersi ai tedeschi che chiudono la propria ICC 2019 con un bottino di 6 punti.

Tabellino