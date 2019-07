Mauro Icardi nei rientra nel progetto di Antonio Conte e in questa sessione di mercato lascerà l’Inter. Il muro contro muro tra il giocatore e la società non c’è stato, non ci sono state nemmeno offerte reali per l’argentino, anche se si parla spesso di Juventus, Napoli e Roma per l’ex capitano. Cerca di riportare pace Wanda Nara, che in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha mandato un messaggio all’Inter.

Wanda Nara messaggio di pace all’Inter

Su Instagram Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ha postato una foto di se stessa mentre è al mare, a bordo di un gommone, indossa un costume nero e azzurro, colori tutt’altro che casuali, e in inglese ha scritto una frase che tradotta significa: “Dopo tutto, le anime gemelle, finiscono sempre insieme”. A corredo un cuoricino nero e uno azzurro. Meno criptico era difficile, perché Wanda con questo messaggio ha cercato di tendere una mano all’Inter che Icardi non lo vuole più, ma che non è nemmeno riuscita a comprare un’altra punta, in questo momento sembrano essersi allontanati sia Dzeko (che potrebbe rinnovare con la Roma) sia Lukaku (che è in bilico tra Manchester United e Juventus).

Il presidente Zhang conferma: Icardi è sul mercato

Il presidente Zhang nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui ha ribadito la volontà di non voler reintegrare in squadra Mauro Icardi, che ha ancora due anni di contratto con l’Inter e che viene valutato circa 80 milioni dal club nerazzurro: