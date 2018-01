Nessuna visita al Real Madrid, nessun addio a gennaio. Mauro Icardi è nerazzurro e resterà tale. Almeno fino a giugno. Poi si vedrà. Insomma, c'è una certezza: che a gennaio il capitano e bomber dell'Inter continuerà a perorare la causa di Spalletti e Suning possibilmente a suon di gol e prestazioni maiuscole. Ma c'è anche una domanda la cui risposta non può essere data ora: in estate, quando ci sarà l'offerta ufficiale di un big club, il giocatore rinnoverà ancora l'amore incondizionato per il suo attuale club?

Le trame di mercato tra gennaio e giugno.

Nessun addio a metà stagione.

L'Inter al momento è tranquilla perchè fino a fine stagione Mauro Icardi non lascia per cambiare squadra. Non solo perché ha un contratto fresco di rinnovo, con una clausola rescissoria da 110 milioni di euro e una firma che lo lega fino al 2021. Ma perché sono troppe le incognite e i problemi che deriverebbero da un addio in piena corsa. Che lederebbe anche la sua immagine, perché un trasferimento oggi avrebbe il sapore amaro del tradimento.

Prima l'Arsenal, poi il Real.

Dietro le quinte ci sono i club inglesi e soprattutto quelli spagnoli con il Real Madrid che è tornato in prima fila tra le principali pretendenti, scalzando dal gradino più alto, l'Arsenal che già in estate si era avvicinata moltissimo all'argentino tanto da vedere Wanda, moglie e procuratrice flirtare proprio con i gunners.

in foto: Il valore internazionale di Mauro Icardi

L'obiettivo Real.

Adesso è la Casa Blanca a fare sul serio. Tra Inghilterra e Spagna è filtrata la voce incontrollata di visite mediche già predisposte e affrontate in gran segreto ma Mauro Icardi attualmente si trova in vacanza su isole da sogno a godersi il riposo di chi sa di aver svolto il proprio mestiere nel migliore dei modi. Nessun commento, da parte dell'Inter sui rumors, nessuna considerazione ai tabloid e alle loro fantasie.

La reale situazione tra Icardi e l'Inter.

Affondo Real, pronti 110 milioni per la clausola.

Ma è vero che Icardi è al centro di una trattativa che mette il Real sul piano di cercare il top player nerazzurro preparando l'offerta irrinunciabile. Neymar ha sdoganato gli acquisti da follia, poi c'è stato Mbapè, quindi Coutinho. Oramai tutto è possibile e i 110 milioni di clausola e un contratto milionario a doppia cifra al mese, non spaventa più nessuno. Tranne l'Inter.

in foto: Il profilo completo

Contratto fino al 2021 a 4 mln al mese, troppo poco.

Come sta facendo il Real, anche l'Inter è al lavoro per trovare la formula vincente. Il primo passo è aver dato – e confermato – la fascia da capitano. Più difficile e delicato togliersela per partire. Secondo passo è stato il rinnovo con ritocco verso l'alto. Oggi Icardi guadagna quasi 4 milioni di euro che con premi e bonus arrivano a circa 5. Molti per l'Italia, una inezia per Premier e Liga.

in foto: L'incremento del valore del cartellino

Champions, rinnovo, ritocco e scudetto.

Ed eccoci all'ultimo passo che l'Inter deve compiere. Studiare un nuovo rialzo, consistente. Se venisse offerto al giocatore un prolungamento di un altro paio di anni in estate e un compenso più vicino ai 6 milioni di base, tutti i rumors tornerebbero a tacere. Ma per farlo la strada è una sola: l'Inter deve arrivare in Zona Champions, regalare l'Europa al suo bomber e giocarsi realmente la carta scudetto in Italia. Per farlo deve vincere. Ed è anche per Icardi che da domani il trend deve cambiare consolidando l'attuale posizione di classifica.

La risposta indiretta di Wanda, moglie e procuratrice.

Sexy bikini nerazzurro.

Mentre tutti si arrovellano sull'affaire Icardi, Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'argentino risponde indirettamente alle voci postando sul suo profilo ufficiale Instagram una fotografia che non ammette repliche: un selfie in rigoroso bikini che mette in risalto le sinuose forme della signora Icardi, ma soprattutto dai colori inconfondibili di scuderia, il nero e l'azzurro. Ribadendo che oggi la famiglia Icardi è da tutt'altra parte rispetto a Madrid e che rinnova l'amore per l'Inter, tanto da indossarlo senza indugio e un pizzico di impudicizia.