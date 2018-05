Quando si confrontano gli attaccanti e i gol da loro realizzati bisogna fare una distinzione tra il peso specifico che quelle reti hanno per la squadra in cui militano i calciatori. E da ciò dipende anche quanto quel singolo calciatore sia importante quel realizzatore nell’economia dell’intera compagine. Per esempio dall’analisi che andremo a fare di seguito su quali siano i calciatori che fin qui in questa Serie A hanno maggiormente inciso in percentuale sull’intero bottino di gol messi a segno dal proprio club ne viene fuori che Mauro Icardi per l’Inter “pesa” leggermente più di quanto “pesino” insieme Higuain e Dybala per la Juventus. Ecco dunque quanto i 10 bomber più prolifici del campionato in corso hanno contribuito al totale di reti realizzate dalle proprie squadre.

Quasi un gol su due dell’Inter porta la firma di Maurito

Davanti a tutti in questa classifica troviamo proprio Mauro Icardi. Il centravanti e capitano nerazzurro infatti fin qui in questo torneo ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori in 27 occasioni, realizzando quindi il 47% dell’intero bottino messo a referto dall’Inter di Luciano Spalletti che ad oggi recita 58 gol totali. Quasi un gol su due realizzato dai meneghini in questo campionato porta dunque la firma dell’argentino.

Immobile e Quagliarella: rendimento diverso, stesso ‘peso’

Alle sue spalle troviamo un’accoppiata tutta campana composta dall’attuale capocannoniere del campionato Ciro Immobile e dal veterano Fabio Quagliarella alla sua miglior stagione in carriera dal punto di vista realizzativo. Sia le 29 reti messe a segno dal centravanti della Lazio che le 19 siglate dall’attaccante della Sampdoria rappresentano il 35% del totale realizzato fin qui dalle rispettive compagini: 84 dai biancocelesti e 55 dai blucerchiati.

Dzeko: l’arma della Roma

In solitaria al quarto posto di questa speciale graduatoria c’è invece il bomber della Roma Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco infatti ha messo a segno 16 delle 59 segnature totalizzate fin qui in questo campionato dai giallorossi, per una percentuale di incidenza sull’intero bottino degli uomini di Eusebio Di Francesco pari al 27%.

La Joya, il Cholito e Lasagna: stessa ‘stazza’

In quinta posizione ci sono invece appaiati ben tre calciatori che hanno inciso sul totale dei gol realizzati dai propri club in questa Serie A tutti per il 26%. Si tratta del talento argentino della Juventus Paulo Dybala (suoi 21 degli 81 centri bianconeri), del suo connazionale in forza alla Fiorentina Giovanni Simeone (13 delle 50 marcature viola) e della punta dell’Udinese Kevin Lasagna (12 delle 46 reti dei friulani).

in foto: Percentuale d’incidenza sui gol segnati dalle proprie squadre in questo campionato dei 10 bomber più prolifici di questa Serie A (fonte WhoScored)

Mertens e Iago Falque, ‘pesano’ più di Higuain

Chiudono la top 10 il centravanti atipico del Napoli Dries Mertens (24%) che ha fin qui messo lo zampino finale in 17 dei 71 gol totali messi a segno dai partenopei in questo campionato, l’esterno offensivo spagnolo del Torino Iago Falque (23%) autore di 11 delle 48 segnature granata, e Gonzalo Higuain (20%), al decimo e ultimo posto della classifica, avendo timbrato “solo” 16 delle 81 realizzazioni complessive della Juventus.