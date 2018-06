Così impara. Chi di selfie ferisce, di selfie perisce. Pochi giorni fa l'attaccante delll'Inter pubblicò la foto della moglie (e agente) che, nonostante la penombra, finì in Rete nuda come mamma l'ha fatta. Nulla di scandaloso ma quell'immagine non passò certo inosservata. Del resto, non c'è molta differenza tra l'indossare un tanga e un micro bikini e nascondere le pudenda con le mani: in entrambi i casi c'è davvero poco da immaginare ancora… "Mi venganza Tarzan 2018″… "Questa è la mia vendetta, Tarzan" ha scritto la bionda consorte che non deve chiedere mai, nemmeno un aumento d'ingaggio al club che sul piatto le ha sì messo una cifra allettante per il rinnovo ma lei ha risposto con un cortese ‘no, grazie… mio marito vale di più'.

Maurito è nudo mentre si sciacqua sotto il getto d'acqua che il soffione lascia scorrere sul suo corpo atletico, tatuato e un po' arrossato per la tintarella. Pure il leone che reca disegnato tra petto e addome fa un certo effetto… sembra sia pronto a ruggire ma è solo la ‘tartaruga' – quei muscoli torniti e da bomber vero – che lo rende così aggressivo. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, capita che Wanda – orgogliosa di avere accanto quel fusto di marito muy hermoso – proprio non resista alla tentazione di pubblicare su Instagram quello scatto così esplicito. Questa volta, però, invece del cappellino – che il calciatore aveva sul pene mentre era steso ‘a quattro di bastoni' al sole delle Maldive – sul basso ventre di Icardi mette l'emoticon di una scimmietta che copre gli occhi con le zampe.

In testa le viene un pensiero stupendo, di quelli che nasce un poco strisciando… si potrebbe trattare di bisogno d'amore… meglio non dire. Nel caso di Mauro Icardi e Wanda Nara è più un gioco perché alla coppia più social tra calcio e comunità virtuale piace davvero svelare tutto (o quasi) della propria vita matrimoniale. E che te ne fai della ‘riccanza', loro sono molto oltre e amano stupire: puoi trovarli in Africa per un safari oppure immersi nelle mille sfumature di azzurro e blu delle Seychelles a godere di spiagge bianchissime, tramonti che incendiano l'orizzonte, un cocktail refrigerante sotto le palme, a cena in riva alla playa tra mille candele colorate e l'odore del sesso che non va più via.