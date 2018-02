In attesa di tornare dal 1′ nel delicato derby contro il Milan, Mauro Icardi è "sceso in campo" in un'altra sede. Il capitano dell'Inter e la compagna-agente Wanda Nara hanno deciso di depositare denunce-querele a tutela della loro reputazione. Una scelta obbligata dopo le tante voci degli ultimi giorni, relative ad un presunto scandalo scandalo nello spogliatoio nerazzurro che avrebbe coinvolto altri giocatori dell'Inter.

Icardi e Wanda, partono le querele dopo le voci sul presunto scandalo sessuale.

A poche ore dalla partita interna contro il Benevento, sul web e sui social sono comparse alcune indiscrezioni su quello che è stato definito "uno scandalo sessuale", con tanto di triangoli, botte, like tolti sui social e addirittura presunti audio diffusi attraverso Whatsapp. Protagonisti di queste presunte vicende, Wanda Nara, Mauro Icardi e alcuni giocatori dell'Inter. E proprio la biondissima argentina non ha perso tempo per smentire il tutto in uno sfogo divulgato sui social, definendo il tutto "bugie" e preannunciando battaglie legali: "Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei 5 bambini, sono sempre insieme a loro e poi sono una moglie, la moglie di Mauro. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette mi sono dovuta tutelare, quindi ho dato tutto in mano al mio avvocato".

Lo sfogo della compagna-agente di Maurito.

Detto, fatto. Wanda Nara e Mauro Icardi si sono tutelati nelle sede opportune. La coppia annuncia di aver depositato denunce-querele per diffamazione a seguito di una serie di articoli "dove si racconta di un presunto e assolutamente inesistente ‘scandalo sessuale in casa Inter' nonché di ‘botte e tradimenti'. Nel mirino alcune testate e non solo. Tutto è stato reso di dominio pubblico attraverso un'ulteriore nota pubblicata sul profilo Twitter ufficiale di Wanda Nara.

Denunciati gli autori del presunto audio circolato su Whatsapp.

Denunce in arrivo anche per gli autori dell'audio divulgato su Whatsapp, circolato nei giorni scorsi e in cui si fa riferimento allo scandalo sessuale con tanto di tradimento interno allo spogliatoio dell'Inter. Si legge nel comunicato che l'obiettivo di Maurito e Wanda: "ottenere l'accertamento della responsabilità penale di coloro i quali hanno prodotto e diffuso attraverso ‘Whatsapp' l'audio richiamato nei predetti articoli (se effettivamente esistente)". "Si intende così tutelare e difendere il buon nome di Mauro Icardi e Wanda Nara, coniugi, genitori e professionisti affermati".