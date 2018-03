Mauro Icardi domenica scorsa contro la Sampdoria, la squadra con cui ha esordito in Italia a soli venticinque anni ha raggiunto e superato i 100 gol in campionato in Serie A. Numeri straordinari quelli di Icardi, che ha piazzato uno storico poker ed è salito a 22 gol in questo campionato. Felicissimo il bomber è tornato a parlare del match della 29a giornata: “É stata una domenica perfetta, perché è arrivato il mio centesimo gol con l’Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra”.

I gol più belli alla Juve e all’Inter

In un Inter Store l’argentino dove aver detto che alla fine a Genova ha fatto il suo compito perché un attaccante deve segnare: “Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per fare gol per la squadra”, Maurito, che ha firmato tanti autografi e ha scattato tanto foto con i tifosi, nonostante con la Samp ha segnato un bellissimo gol di tacco ha dichiarato che i gol più belli realizzati con la maglia nerazzurra sono stati quelli rifilati alla Juventus e quelli del derby d’andata: “I gol sono tutti belli, segnare è una soddisfazione. Quelli segnati alla Juventus e la tripletta nel derby sono quelli che rimangono più impressi”.

Perisic e Candreva assist-man doc

L’ambiente è sereno dopo il 5-0 alla Sampdoria, Icardi è felice e rende merito a Candreva e Perisic che gli hanno regalato tanti assist in questi anni: “Perisic e Candreva sono i compagni che mi hanno fatti più assist in questi ultimi anni, ma sono tanti i compagni che mi hanno aiutato da quando sono qui e li ringrazio tutti”. L’Inter è tornata tra le prime quattro e vuole continuare a vincere quando tornerà il campionato: