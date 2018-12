Mauro Icardi è il punto di riferimento dell'Inter e non soltanto perché timbra il cartellino con una regolarità spaventosa ma per la personalità che mette in campo da capitano e da uomo sempre più imprescindibile per il club nerazzurro. Il cucchiaio su calcio di rigore realizzato nel match di San Siro contro l'Udinese ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di tornare al successo in campionato e di ripartire dopo la dolorosa eliminazione della Champions League: è la sua nona rete in questa Serie A e Maurito ha scelto di calciare il calcio di rigore in modo molto particolare. Luciano Spalletti nel post gara ha commentato così il gesto: "Mauro ha visto tutto lo spazio per fare quel gesto, è andato a fare un gesto sicuro al massimo perchè il portiere è partito un po' in anticipo".

Questo modo di calciare i rigori non è propriamente nuovo per Icardi e sono quattro i precedenti in per il centravanti nerazzurro, tutti andati a buon fine: nell'estate del 2013 alla Guinness Cup a Miami contro la Juventus l'attaccante appena arrivato dalla Sampdoria si presenta con uno scavetto; nell'estate 2014, sempre alla Guinness Cup, ma questa volta contro il Real Madrid; l‘8 marzo 2015 allo stadio San Paolo di Napoli il numero 9 ha realizzato dal dischetto un ‘cucchiaio' che sorprende il portiere avversario e porta il risultato sul 2-2 finale; e infine il 12 marzo 2017, quando Maurito realizza con un ‘cucchiaio' il rigore del 2-0 contro l'Atalanta, in un match che vedrà poi il largo successo dell'Inter per 7-1. Quello realizzato contro l'Udinese è stato un gesto inaspettato viste le ultime realizzazioni ma subito subito dopo il goal si è potuto ammirare l'esecuzione perfetta: rincorsa non lunga, tocco sotto dolce e palla in porta a portiere battuto. Sta diventando una specialità di Icardi? Vedremo in futuro, intanto sembra essere diventata un'arma a sorpresa per Maurito.